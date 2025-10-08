沙國主權 AI 躍進 催動基建大投資 帶旺鴻海、緯穎

沙烏地阿拉伯推出全球最大阿拉伯大語言模型，打造中東AI新中心，透露當地主權AI商機陸續啟動，鴻海、緯穎等AI伺服器代工廠可望受惠，尤其鴻海（2317）與沙國有戰略合作，受惠最大。

綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯在生成式AI領域邁出歷史性一步，當地AI公司Humain宣布，推出「Humain Chat」應用程式，這是專為阿拉伯及穆斯林用戶社群設計的對話式AI，標誌阿拉伯世界在語言模型技術上取得重大突破。

Humain Chat的核心競爭力來自其搭載的ALLAM 34B大語言模型，該模型是迄今為止阿拉伯世界規模最大、最先進的語言模型，基於超過8PB的海量數據進行訓練，創下阿拉伯語數據集的新紀錄。

Humain執行長塔里克· 阿明表示：「此次發布是阿拉伯語生成式AI發展的重要里程碑，為長期缺乏的語言與文化包容帶來突破性進展。這不僅展示沙國在全球範圍內交付尖端技術的能力，也標誌著國家加速創新、推動經濟與社會轉型進入新階段。」

Humain成立於2025年5月，由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）控股，被定位為推進國家 「2030願景」 經濟多元化策略的關鍵平台，正啟動大規模的基礎設施投資，首批數據中心專案已在利雅德和東部省達曼啟動，預計最快將在2026年初投入使用，初始容量可達100兆瓦。

台廠當中，鴻海與中東關係深厚。鴻海董事長劉揚偉之前已經公開表態，無論是AI伺服器或中東市場，鴻海都有密切合作，在客戶重大的專案上，都會參與其中。