ChatGPT「一站式購足」…要讓用戶串接各項服務 台鏈補

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導
OpenAI執行長奧特曼於2025年開發者大會宣布一連串合作案。（法新社）
OpenAI執行長奧特曼於2025年開發者大會宣布一連串合作案。（法新社）

OpenAI 6日舉行2025年開發者大會，並宣布一連串合作案，象徵側重企業成長，並開放ChatGPT連接App以執行各種任務，凸顯想把ChatGPT打造為作業系統與生態系，達成「一站購足」目標。OpenAI大進擊，可望加速AI伺服器建置，主力伺服器供應商鴻海（2317）、廣達等受惠。

鴻海、廣達都與OpenAI攜手開發第一代AI加速器，雙方淵源相當深厚，OpenAI已與輝達、超微等大咖結盟，並取得購買AI晶片的資金，接下來將持續擴建AI資料中心，可望帶動協力廠出貨跟著上揚。

OpenAI在2025年開發者大會上宣布，將允許ChatGPT用戶使用租屋平台Zillow、音樂串流平台Spotify等業者的外部App，讓用戶不必離開ChatGPT，就能執行眾多工作。

OpenAI宣布推出的新功能，將允許每周活躍用戶已達8億人的ChatGPT，連結第三方App以執行各種任務，並且揭露一連串企業合作案，在各產業、不同企業內整合其AI產品，彰顯OpenAI要把ChatGPT打造成數位服務重要入口，並建立ChatGPT生態系的願景，也揭櫫了要讓用戶「離不開」的策略。

例如，ChatGPT用戶要求「為周末建立播放清單」時，就會連接到音樂串流平台Spotify並提供建議，或者能直接用自然語言的聊天，在ChatGPT內搜尋Zillow平台的特定地區三房住宅，其他可使用的App還包含圖形設計工具Figma、旅遊與訂房網站Expedia和Booking.com。OpenAI稱這項新功能為「與App對話」，用戶首次使用時，必須先登入相關帳號。

OpenAI也發表軟體開發套件（SDK），允許開發者為ChatGPT打造App，例如協助企業開發AI助理、或封鎖不適當內容等工具，今年稍後將接受App申請，以進行審核與發布，並正推出讓用戶瀏覽App的索引，形同讓ChatGPT以app商店的方式運作。

OpenAI同時推出「AgentKit」軟體，協助開發者打造並部署所謂的AI代理，且Box與Canva等多家公司都已利用該工具建立自家代理工具。

OpenAI營運長萊特凱普表示：「開發人員現在有機會在ChatGPT上建立全新的原生App，當然，你所喜愛的服務也能因此受惠。」

OpenAI這項開放也涉及與Spotify等多家企業的合作，執行長奧特曼表示，ChatGPT已擁有超過8億名每周用戶，「各位應該預期我們的重心正偏向企業」。

