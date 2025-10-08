自製衛星星系 Q4發射第一顆 關鍵元件自產率達84%

台灣第一個自製的衛星星系「福爾摩沙衛星八號」共有八顆光學遙測衛星，其中第一顆（FS-8A）昨（7）日自位於新竹的國家太空中心（TASA）起運，準備搭機送往美國，於今年第4季發射升空。

賴清德總統昨日出席起運典禮，並公布這顆衛星將命名為「齊柏林衛星」。他表示，這顆衛星就像已故的齊柏林導演，透過鏡頭讓世界「看見台灣」。

賴總統說，衛星從設計、製造到整合測試，有超過20家產學研單位參與，提升衛星關鍵元件自製率達84%，後續衛星自製率還會提升，不僅展現台灣發展太空科技決心，更是競逐國際太空市場的重要門票，未來逐步打造Made in Taiwan的太空產業供應鏈。

身兼TASA董事長的國科會主委吳誠文表示，全球太空產業蓬勃發展，從低軌衛星通訊、遙測應用、太空資源探勘到環境監測，太空已成全球經濟發展中不可忽視的一環。據估計，2035年全球太空經濟將達1.8兆美元。

吳誠文表示，台灣在這波浪潮中應憑藉資通訊、精密機械與電機產業優勢，透過國家太空計畫累積產學技術能量、取得飛行履歷，帶領國內業者共同進軍這個兆元市場，讓太空計畫可充分支援國家安全與經濟發展，強化國家太空韌性。

福衛八號由TASA結合國內產學研界自主研發，包含六顆原始解析度1米的光學遙測衛星、以及兩顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。

相較2017年發射的台灣第一顆自製光學遙測衛星「福衛五號」原始解析度2米，福衛八號解析度更高，並預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。

福衛八號這顆齊柏林衛星將與後續衛星構成緊密的對地觀測網絡，衛星資料將廣泛應用在國土規劃、農業監測、災害應變等，有助提升國民生活福祉，也強化整體國家韌性，積極應對氣候變遷與地緣風險帶來的挑戰。