和碩雙軌並進 力拚彎道超車

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩集團力拚伺服器業務「彎道超車」，終於決定在德州設廠，儘管和碩與目前與鴻海、廣達、緯創及英業達等一線伺服器大廠仍有不小差距，但和碩（4938）除了自身伺服器業務大力追趕外，旗下另一伺服器廠永擎營收已有百億規模，且營運呈現快速成長趨勢，和碩董事長童子賢希望採取「雙軌並進」模式，逐步趕上伺服器前段班。

在童子賢規劃下，和碩伺服器業務主要有兩大單位進行，一是和碩自身，由集團資深副總暨技術長徐衍珍領頭，近年和碩全力追趕伺服器業務，就是由徐衍珍及旗下團隊操盤。

和碩從2021年左右開始重返伺服器領域，到現在團隊已超過600人規模，徐衍珍計畫裡，和碩目前主要鎖定Tier 2、中型資料中心商機，而不是與一線伺服器大廠搶奪北美四大雲端服務供應商（CSP）訂單。

和碩第一階段伺服器營收目標設定是20億美金，預計將於2027年前達成，但因今年詢問度明顯提高，公司看好有機會提前達成目標。

除了和碩自身的伺服器團隊外，多年來，和碩集團旗下主板廠華擎持續投入伺服器生意，之後獨立伺服器業務、成立子公司永擎，永擎2024年底登錄興櫃，目前已進入轉上市流程，預計最快今年第4季掛牌上市。

