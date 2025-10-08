和碩美國製造赴德州設廠 業界推測將生產伺服器

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩聯合科技共同執行長鄭光志。 聯合報系資料照
在多數電子代工同業前進美國設廠後，和碩（4938）昨（7）日終於拍板決定「美國製造」，公告取得位於德州喬治敦（Gerogetown）的Blue Springs Business Park廠房及土地，交易總金額為3,072萬美元（約新台幣9億元），取得目的為供生產及運營使用。業界推斷，和碩德州廠主要用於伺服器生產，該廠最快在一至二季度內改裝完成。

根據重訊發布，和碩代子公司PEGATRON TECHNOLOGIES LLC公告取得不動產，交易對象為Blue Springs Business Park, LLC，標的物為美國德州 Blue Springs Business Park廠房及土地，廠房面積為168,784平方英呎，土地為12.52英畝，交易總金額為美元3,072萬元。

和碩新購買的德州廠位於喬治敦，是買下已有的廠房，後續將進行改裝後投入生產。業界推斷，以當地施工進度，該廠房有望在一至二季度內改裝完成，之後投入伺服器生產。

和碩表示，初期對德州廠定位為生產伺服器及車用電子產品，但主要以伺服器為主，未來不排除因應情勢，製造其他產品線。

和碩目前北美大型生產基地主要以墨西哥廠為主，該廠主要供應車用電子產品予電動車大客戶特斯拉（Tesla）及其他傳統車廠，因應伺服器北美製造趨勢，和碩也在墨西哥廠也設立伺服器產線，並於今年第3季量產。

在和碩宣布德州投資案前，多數電子代工同業已在美國有生產基地，包含鴻海、廣達、緯創、緯穎、仁寶、英業達等均已投入「美國製造」，和碩是最後一個加入美國製造的大型電子代工廠。

和碩高層在今年6月股東會上已暗示，為了擴大伺服器業務，將在德州設廠。

和碩共同執行長鄭光志當時分析，和碩在決定美國設廠方面，要評估的因素包含土地成本。

此外，AI伺服器最重要的是電力，當然還有人力成本的考量，從這些因素出發來看，和碩會選擇以最快時間、合理成本取得電力的地方設廠。

鄭光志指出，和碩伺服器業務過去一兩年有少量出貨，在近年努力下，預計今年下半年會有較好的成績，和碩伺服器業務涵蓋L11、L10，甚至是L6，在這些部分都能看到一些成績。

