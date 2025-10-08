CSP 業者積極布局

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

科技進步讓物聯網、機器人、AI、虛擬實境等網路服務重視高頻寬網路，國際雲端服務業者（CSP）不僅在陸上興建資料中心，更積極投資興建海底電纜。考量政治、資安等敏感議題，重要國際海纜東南亞一帶近年都登陸台灣、再延伸連接東南亞等地，台灣除了晶片製造外，對外國際海纜達14條，成為重要海纜樞紐。

就資安角度來說，全球網路數據傳遞有95%流量透過海纜跨洲、跨國傳送，但中國大陸最近在破壞海纜設施、權宜輪活動及深海作業能力上，已經成為台灣及周邊海纜資安的主要爭議來源，特別是近來權宜輪「意外」拉斷海纜，巧合多了就不是巧合，多起事件與中資背景船隻有關，增加了灰色作戰的疑慮，也讓台灣加強海纜韌性與防禦措施。

另外，中國大陸數據安全法相關規定，如果有關資料涉及國家安全問題，大陸企業機構必須與政府分享數據。透過陸企參與的海纜數據不無可能被大陸擷取。加上各國都關注本國數據不外流的議題，台灣兼具網路節點、資料管理法規等因素，讓CSP業者資料中心考量台灣成為落地的地點，但無法在大陸設立自有資料中心。

就政治角度，美國不遺餘力降低中國大陸在海纜領域的影響力，不管是技術或是資金都將中國大陸企業排除在電信基礎建設外，國際海纜建設繞開大陸，最著名的當屬SeaMeWe 6工程，美方出手排除陸企。Google與Meta等CSP也以維護美國國家安全為前提，協助東南亞達成海纜連接多元化，台灣則因位居東北亞、東南亞交會地點，加上去中趨勢，成為海纜轉運的樞紐。

