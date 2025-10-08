TV 面板價持穩 有利雙虎

在陸企減產保價效益持續發酵挹注下，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（7）日發布10月上旬面板報價，電視面板價格呈連三個月持平走勢。法人指出，電視面板第4季首發報價守穩，為友達（2409）、群創奠定持盈保泰的有利環境。

集邦研究副總范博毓表示，由於中國為主的各面板廠利用十一假期進行產能調控，將產能利用率降至80%以下，成功保持電視面板價格。

中國大陸面板廠控產控銷的減產效果顯著，Omdia顯示研究總經理謝勤益表示，除了讓電視面板價格自今年8月起止跌，展望第4季的供需持平，面板價格可望持穩。他指出，面板雙虎友達和群創今年下半年獲利可期。

除了法人預估雙虎下半年獲利可期，就2025年全年營運成果預估，友達可望終結連三年虧損，繳出年度轉盈的成績單；去年因為出售廠房獲利的群創，更有望連續兩年賺錢。

面板雙虎都尚未公告今年9月營收，而友達即將於30日舉行法說會，公布第3季營運成果。友達累計今年前八個月合併營收1,868.01億元，年增0.6%。

法人預估，儘管今年第3季旺季不如往年，但友達仍可望保持獲利。友達今年上半年本業獲利26.44億元，繳出本業獲利表現大幅改善的佳績，稅後純益52.42億元。

友達董事長彭双浪在第2季法說會中表示，由於匯率問題與關稅不確定性，客戶端備貨普遍保守，品牌廠亦採嚴控庫存策略，恐波及年底銷售旺季的備貨作業， 據此推估2025年第3季起的旺季將不如往年。

群創累計今年前八個月合併營收1,501.21億元，年增4.6%。在關稅及部份客戶已提前拉貨因素下，群創估下半年面板需求將轉趨保守。面板廠同業普遍採按需生產策略，有助維持供需平衡與價格秩序。估非顯示器領域群及商用顯示器均約季減約3%；消費性顯示器估季減約5%。