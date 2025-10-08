記憶體模組廠推升毛利 要走精品路線

記憶體模組廠威剛（3260）、創見、宇瞻、十銓等現階段除了記憶體本業暢旺之外，也積極在不同當紅的領域插旗，搶攻更多商機，藉此走向「精品路線」，提升毛利與獲利。

其中，威剛今年推出企業級自有品牌「TRUSTA」，強化在AI與高效運算領域的長線布局；創見發展AI視覺業務、搶食工控機器人市場；宇瞻強化智動化領域量能；十銓則搶攻未來AI與邊緣應用領域。

創見過去在影像業務以密錄器產品聞名，目前已獲眾多公家機關採用，在台灣享高市占率，隨著AI工業用手臂與機器人發展加速，也讓創見將視覺技術延伸至自動化、機器人領域。

宇瞻憑藉十餘年來量測的技術，建立上游材料、中游模組乃至面板成品等全方位的自動化檢測設備製造能力，瞄準沉浸式科技與穿戴式顯示裝置的趨勢蓬勃發展。

十銓先前推出256GB DDR5記憶體模組，主打高容量、高速度與穩定性的應用需求，鎖定影像剪輯與高階遊戲平台等族群。