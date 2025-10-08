記憶體模組廠推升毛利 要走精品路線
記憶體模組廠威剛（3260）、創見、宇瞻、十銓等現階段除了記憶體本業暢旺之外，也積極在不同當紅的領域插旗，搶攻更多商機，藉此走向「精品路線」，提升毛利與獲利。
其中，威剛今年推出企業級自有品牌「TRUSTA」，強化在AI與高效運算領域的長線布局；創見發展AI視覺業務、搶食工控機器人市場；宇瞻強化智動化領域量能；十銓則搶攻未來AI與邊緣應用領域。
創見過去在影像業務以密錄器產品聞名，目前已獲眾多公家機關採用，在台灣享高市占率，隨著AI工業用手臂與機器人發展加速，也讓創見將視覺技術延伸至自動化、機器人領域。
宇瞻憑藉十餘年來量測的技術，建立上游材料、中游模組乃至面板成品等全方位的自動化檢測設備製造能力，瞄準沉浸式科技與穿戴式顯示裝置的趨勢蓬勃發展。
十銓先前推出256GB DDR5記憶體模組，主打高容量、高速度與穩定性的應用需求，鎖定影像剪輯與高階遊戲平台等族群。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言