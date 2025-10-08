DRAM火熱 威剛、十銓暫停報價…意味市場嚴重供不應求

DRAM缺貨大漲價狂潮擋不住，全球第二大記憶體模組廠威剛（3260）、台灣記憶體模組二哥十銓不約而同暫停報價，意味「市況比外界預期更熱，價格走勢還會更高。」威剛董事長陳立白昨（7）日高喊：「本季是記憶體大多頭的起點，也是嚴重缺貨的開始，2026年產業榮景可期」。

這是記憶體模組業2017年以來，首次出現廠商暫停報價，意味市場嚴重供不應求，廠商看好價格還會繼續飆，只能先「蓋牌」惜售，藉此創造最大化獲利，並宣告這波DRAM漲價潮從南亞科、華邦等上游晶片端蔓延至下游模組端，整個產業鏈一片火熱。

這波DRAM狂潮，起因AI帶動資料存儲需求爆發，三星、SK海力士、美光等三大國際記憶體製造商全力衝刺高頻寬記憶體（HBM），排擠DDR4、DDR5生產，甚至退出DDR4製造，但在終端需求對DDR4、DDR5不減反增、且力道強勁，DDR4價格率先拉出一波倍數漲幅，DDR5也跟進激昂，整個產業全面大復甦。

由於嚴重缺貨，市場瘋狂追價囤貨導致價格狂漲，美光、南亞科等DRAM廠先前都已陸續傳出暫停報價，過往模組廠都在價格大幅波動時，多半透過「低買高賣」，即先前囤積的低價庫存與之後漲上來的現貨價之間的價差套利，「賺價差」，如今威剛、十銓轉為主導暫停報價，顯示市況比外界預期更熱。

威剛是全球第二大、台灣最大記憶體模組廠。威剛董事長陳立白證實，公司這波暫停報價措施將延續至10月中旬，主要考量DRAM貨源嚴重不足，因此要管控庫存和調整配售方式。

威剛昨日並公告9月營收52.44億元，衝上19年來單月高點，月增5.24%，年增61.18%，並改寫歷史第三高；第3季營收144.88億元，為單季次高，季增13.33%，年增55.19%；前三季營收371.73億元，年增 22.9%。

法人看好，在記憶體漲勢延續下，威剛今年營收將改寫新猷。

十銓表示，停止報價是因為迎來歐美消費性電子旺季，加上原廠供給有限，庫存去化太快，必須進行彈性銷售。

業界說明，模組廠暫停報價後，可能引發兩大效應，首先是更進一步刺激客戶「價格會漲更多」的預期，進而加速後續拉貨、甚至出現搶貨，推動價格進一步上行；其次是控制出貨節奏，因為停止報價通常不代表停止出貨，而是暫緩給出新價格，讓市場短期進入「價格空窗期」，目的在於延後成交時機，等待更高報價。