資安院指中共監控資料外洩 點名台灣可成駭侵跳板

資安院今天指出，近期中國外洩相關監控資料顯示，其不僅在境內進行網路監控，也將技術輸出協助多國，文件還提到台灣是中國可以被利用作為連網攻擊或駭侵的跳板。資安院提醒，民眾應謹慎使用中國社群平台，降低身分被勾稽風險。

國家資通安全研究院表示，近期中國外洩相關監控資料檔案約600GB，檔案涉及中國網路監控防火牆技術研發單位的原始碼、專案紀錄與內部文件，這批外洩文件顯示中國掌握的監控工具具備精準識別與攔截能力。

資安院院長林盈達進一步指出，包含能封鎖虛擬私人網路（VPN）、即時通訊服務及社群平台；監控電子郵件、進行流量側錄與插入惡意程式，甚至在特定情境下進行中間人攻擊。中國不僅運用這些技術對內部監控，也部署在緬甸、巴基斯坦、衣索比亞及哈薩克等國。

至於對台灣的影響，資安院表示，團隊分析發現對民眾日常生活直接影響不大，但台灣也是該系統入侵範圍，文件提到台灣是中國可以被利用作為連網攻擊或駭侵的跳板，且指出具體地理位置，因此，國人對此狀況必須嚴加注意。

資安院指出，民眾在國內應謹慎使用如抖音、小紅書、微博等中國社群平台，中國相關網路與社群系統高機率彼此勾稽，可確認個人身分，當事人可能遭到跨境騷擾。同時，國內企業也應盤點跨國業務的資安風險，在與外國合作時，務必將資安納入考量，避免技術遭到濫用。

資安院提醒，民眾若需旅外，在高風險國家使用網路服務時，應避免進行敏感操作，並落實多因素驗證、使用非慣用裝置、限制社群平台的個資揭露與權限設定，以降低身分被勾稽或追蹤的風險。