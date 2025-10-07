簡化通關有成效 科學園區公會感謝海關推動簡化措施
因應美國加徵對等關稅，海關推動簡化通關措施，保稅區及自由貿易港區業者報關節省製作約120萬份裝箱單，海關執行遠端稽核比率較去年同期成長約16.67％。財政部關務署7日表示，台灣科學園區科學工業同業公會日前致函表示該簡化通關措施嘉惠園區廠商，並表達支持及感謝。
關務署說明，海關為減輕廠商受美國對等關稅衝擊，迅速推出「保稅區通關全免裝箱單」及「擴大實施海關遠端稽核」2項簡化通關措施，除保稅業者每月按月彙報通關時，免附裝箱單，海關透過保稅智慧服務平臺對業者擴大實施遠端稽核，減少監管海關實地查核，以減輕業者行政作業及法遵成本。
據關務署統計，自今年4月起實施「保稅區通關全免裝箱單」及「擴大實施海關遠端稽核」2項簡化通關措施迄今，保稅區及自由貿易港區業者報關節省製作約120萬份裝箱單，海關執行遠端稽核比率亦較113年同期成長約16.67％。
園區公會表示，關務署展現行政效率及政策彈性，協助園區廠商因應挑戰，有效加速通關流程、簡化作業程序、降低行政成本，並提升廠商營運效率，會員廠商均受惠良多，該公會深表肯定與支持。
關務署說，為緩解出口供應鏈業者受美國加徵關稅影響，並提供更安全便捷之通關環境，未來將持續與園區公會深化交流合作，持續精進簡化通關措施，以促進我國產業發展與國際貿易拓展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言