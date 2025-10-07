和碩終於拍板「美國製造」 砸下9億在這處設廠生產伺服器
和碩（4938）終於拍板決定美國製造地點，7日公告，取得美國德州Blue Springs Business Park廠房及土地，交易總金額為美元3,072萬元（約新台幣9億元），和碩表示，取得目為供生產及運營使用。業界推斷，德州廠主要用於伺服器生產。
和碩代子公司PEGATRON TECHNOLOGIES LLC公告取得不動產，標的物為美國德州 Blue Springs Business Park廠房及土地，交易對象為Blue Springs Business Park, LLC，廠房面積為168,784平方英呎，土地為12.52英畝，交易總金額為美元3,072萬元。
和碩表示，取得目為供生產及運營使用。
和碩高層在今年股東會上已暗示，為了擴大伺服器業務，會在美國德州選定一地點設廠。
和碩共同執行長鄭光志當時指出，伺服器過去一兩年有少量出貨，在近年努力下，預計今年下半年會有較好的成績，和碩伺服器業務涵蓋L11、L10，甚至是L6，在這些部分都能看到一些成績。
