集邦：面板廠稼動率降至80%以下 電視面板報價持平、NB 面板小跌

集邦科技（TrendForce）7日發布今年10月上旬面板價格預測，TrendForce研究副總范博毓表示，由於中國大陸為主的各面板廠利用十一假期進行產能調控，平均稼動率下修至80%以下，有效保持電視面板及監視器面板的報價10月均持平；但NB面板需求走弱，估下下跌0.1美元。

TrendForce研究副總范博毓指出，第4季年末的旺季促銷備貨趨於尾聲，部分品牌也開始陸續調節庫存之下，電視面板需求預計將開始逐漸放緩。在此趨勢下，面板廠計畫在十一假期期間，進行產能的調控，中國為主的各面板廠約安排3~7天不等的調控天數，平均稼動率也從第3季維持在80%以上，至10月修正至80%以下，希望以此來穩定電視面板價格。就目前觀察10月的電視面板價格趨勢，32吋至75吋預計將維持全面持平的態勢。

監視器面板10月需求持續走弱，預計將較9月減少9%。雖然需求趨於疲弱，但是面板廠針對主流規格機種如FHD規格，因為持續處於虧損狀態，因此不願意在生產計劃上積極配合客戶需求，在面板價格也不願意有更多讓步。按此態勢下，買賣雙方僅在面板價格維持穩定上有所共識，因此目前預估10月的監視器面板價格走勢，預計將持續呈現持平水準。

范博毓說，NB面板10月需求預估也將走弱，且品牌客戶除了檯面下的優惠外，在要求更多跌價上的態度越趨積極，預估面板廠為了維持與品牌客戶的關係，多半仍會答應品牌的要求，開始在需求淡季期間反映一部分面板價格的下跌。就目前觀察10月的NB面板價格趨勢，入門的低階TN機種因為價格偏低，利潤不多，因此預估面板價格將維持持平。IPS機種中，僅部分16:10機種面板價格仍有機會維持持平外，其餘機種面板價格預估下跌0.1美元。