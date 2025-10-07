快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

集邦：面板廠稼動率降至80%以下 電視面板報價持平、NB 面板小跌

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技7月發布10月上旬面板報價。圖／集邦提供
集邦科技7月發布10月上旬面板報價。圖／集邦提供

集邦科技（TrendForce）7日發布今年10月上旬面板價格預測，TrendForce研究副總范博毓表示，由於中國大陸為主的各面板廠利用十一假期進行產能調控，平均稼動率下修至80%以下，有效保持電視面板及監視器面板的報價10月均持平；但NB面板需求走弱，估下下跌0.1美元。

TrendForce研究副總范博毓指出，第4季年末的旺季促銷備貨趨於尾聲，部分品牌也開始陸續調節庫存之下，電視面板需求預計將開始逐漸放緩。在此趨勢下，面板廠計畫在十一假期期間，進行產能的調控，中國為主的各面板廠約安排3~7天不等的調控天數，平均稼動率也從第3季維持在80%以上，至10月修正至80%以下，希望以此來穩定電視面板價格。就目前觀察10月的電視面板價格趨勢，32吋至75吋預計將維持全面持平的態勢。

監視器面板10月需求持續走弱，預計將較9月減少9%。雖然需求趨於疲弱，但是面板廠針對主流規格機種如FHD規格，因為持續處於虧損狀態，因此不願意在生產計劃上積極配合客戶需求，在面板價格也不願意有更多讓步。按此態勢下，買賣雙方僅在面板價格維持穩定上有所共識，因此目前預估10月的監視器面板價格走勢，預計將持續呈現持平水準。

范博毓說，NB面板10月需求預估也將走弱，且品牌客戶除了檯面下的優惠外，在要求更多跌價上的態度越趨積極，預估面板廠為了維持與品牌客戶的關係，多半仍會答應品牌的要求，開始在需求淡季期間反映一部分面板價格的下跌。就目前觀察10月的NB面板價格趨勢，入門的低階TN機種因為價格偏低，利潤不多，因此預估面板價格將維持持平。IPS機種中，僅部分16:10機種面板價格仍有機會維持持平外，其餘機種面板價格預估下跌0.1美元。

電視面板

延伸閱讀

法國政治危機未解 歐洲股市收低

景碩熱轉 挑逾四個月

集邦：迎中國大陸十一長假 電視面板大廠調降稼動率以穩維運

面板類股 氣氛轉趨樂觀

相關新聞

和碩終於拍板「美國製造」 砸下9億在這處設廠生產伺服器

和碩（4938）終於拍板決定美國製造地點，7日公告，取得美國德州Blue Springs Business Park廠房...

台積電F22廠試產首批2奈米晶圓 高雄市府展出紀念晶圓

台積電（2330）高雄F22廠試產首批2奈米晶圓已有成果，高雄市府今日發布新聞稿指出，高雄市長陳其邁近日收到台積電贈送的...

OpenAI結盟超微 擬年砸數百億採購GPU 最多添購10%股票

OpenAI與超微(AMD)達成震撼重磅協議。超微6日宣布，雙方將攜手部署規模高達6GW的AI運算平台，成為繼微軟、Nv...

觀察站／OpenAI入股超微 半導體大咖紛紛組隊打群架

今年下半年晶片市場可謂風起雲湧，先是英特爾接連幾筆重大投資，獲得強而有力的股東，現在超微又將迎來OpenAI這個當紅炸子...

賴總統：美國居半導體龍頭 政府支持台積電赴美投資

賴清德總統受訪時表示，整個半導體生態系裡面美國獲得80%的利益，所以美國還是居於龍頭地位，台灣很樂意跟美國一起努力，讓美...

南韓Solidigm啟用AI中央實驗室 打造效能最高、密度最強儲存測試叢集

南韓記憶體大廠Solidigm（思得）宣布啟用全新的AI中央實驗室 (AI Central Lab)，該實驗室擁有專為A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。