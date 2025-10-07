遠傳新創加速器輔導逾40家新創 第四期招募開跑

「遠傳新創加速器」於2021年底成立至今，已成功輔導超過40家新創事業，遠傳與新創合作共創商機逾2.3億。遠傳宣布，2025年度「遠傳新創加速器第四期招募計畫」熱烈開跑，鎖定AI、ESG、智慧醫療、智慧城市、雲端服務、資安技術及5G應用等領域的新創團隊與ISV

遠傳前瞻產業創新中心主導的遠傳新創加速器今年邁入第四年，持續透過「共創×共銷×共投」三大核心，積極推動產業創新、數位轉型與永續成長，更期盼匯聚新創團隊及獨立軟體開發商（ISV），提供全方位資源、完善支持與驗證場域，遠傳以大帶小協助商業媒合，促進創新解決方案落地，並加速商業應用與推廣，共創AI時代新商機。

遠傳資訊長暨新創加速器執行長胡德民表示，「遠傳新創加速器」於2021年底成立至今，已成功輔導超過40家新創事業，遠傳與新創合作共創商機逾2.3億。

胡德民表示，由遠傳提供商業模式與體驗優化、技術支援、資安補強、平台整合等資源，及驗證場域讓參與團隊能在真實商業場景中進行實證，並透過遠傳業務團隊及通路資源共推市場；優秀的新創公司更有機會獲得策略性投資，推動事業成長，同時促進與產官學界的深度合作，共同壯大創新應用生態圈，更創造實質落地商機。

遠傳表示，遠傳前瞻產業創新中心聚焦AI、智慧醫療與數位轉型等領域，透過三大任務，致力推動產業創新、數位轉型與永續成長，包括遠傳新創加速器營運，培育新創、ISV進行場域實證之技術應用，加速帶動產業轉型；遠傳產業創新平台經營，協助新創、ISV與國內外企業達成商業合作模式，創造大帶小商機綜效；5G創新研發中心，尋找未來競爭力之技術研發潛力夥伴，積極促進創新解決方案的落地與商業應用。

2025年度「遠傳新創加速器第四期招募計畫」熱烈開跑，今年新創招募計畫重點招募對象包含致力於AI、ESG、智慧醫療、智慧城市、雲端服務、資安技術及5G應用等領域的新創團隊與ISV，更主打提供「智慧醫療」與「中小企業AI數位轉型」兩大驗證場域，實現創新方案的實證與優化。

遠傳指出，深耕智慧醫療場域，自主開發「遠傳5G遠距診療平台」與「遠傳雲端醫療資訊系統（Cloud HIS）」兩大平台，期望透過共同發展創新應用，與新創、ISV攜手加速智慧醫療發展與基層診所數位轉型。

遠傳指出，透過遠距診療平台，共同推展遠距急門診、在宅醫療、慢性病防治、支援視訊問診與健康監測等應用場景，掌握台灣高齡照護商機；透過診所門前藥局串聯Cloud HIS系統，實現藥療照護一條龍；透過遠傳智慧病房解決方案，整合病患照護與醫療設備管理；及透過遠傳5G救護車，加速醫療資源整合與即時診斷，實現救護不中斷。

針對中小企業數位轉型場域，遠傳表示，透過與「遠傳智靈」AI平台共創，涵蓋「維運、客服、人資、法務、財務、衛教、推薦」等企業場景，結合生成式AI與企業知識庫，協助中小企業全面提升營運效率與決策力，並整合微軟Copilot，實現AI白領賦能；更可搭配專為中小企業設計的雲端開發環境，協助快速導入Microsoft 365、Azure、Power Platform等數位工具與流程，輕鬆啟動AI轉型與業務升級。