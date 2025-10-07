是方下周臨時股東會 股利改半年配

是方電訊（6561）下周三（15日）將舉行股東臨時會，修改公司章程，將原本逐年分配的股利，改為半年配。

是方7日也公布9月營收3.24億元，月增4.7%，年減2%，累計第3季9.37億元，相較上季11.3億元歷史新高水準，季減17%，累計前9月營收的30.18億元，年增9.5%，為歷年同期新高。

是方預計在10月15日舉行臨時股東會，主要議案是修改公司章程案，年度分配盈餘從原本的逐年分配，將改成半年發一次。

過去是方股利政策亮眼，近三年每股配發10元以上，2024年、2023年、2022年分別配發每股現金股利12.5元、10.6及10元。

去年是方新AIDC聯雲資料中心（LY2）啟用，已吸引國際各大CSP、算力服務、金融及雲端服務等業者進駐，目前已經銷售八成，成為帶動整體獲利大躍進的重要引擎。

今年上半年是方來自IDC機房服務貢獻營收從去年的39%提升47.8%

是方聯雲資料中心位於東亞中心，已經吸引國際業者進駐，將持續擴大磁吸效應，透過吸引公有雲服務、AI算力、電子商務、金融保險、OTT影音串流內容服務業者進駐資料中心，並提升網路訊務，拓展服務，大幅帶動是方營收及獲利雙箭頭成長。