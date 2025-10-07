是方下周臨時股東會 股利改半年配
是方電訊（6561）下周三（15日）將舉行股東臨時會，修改公司章程，將原本逐年分配的股利，改為半年配。
是方7日也公布9月營收3.24億元，月增4.7%，年減2%，累計第3季9.37億元，相較上季11.3億元歷史新高水準，季減17%，累計前9月營收的30.18億元，年增9.5%，為歷年同期新高。
是方預計在10月15日舉行臨時股東會，主要議案是修改公司章程案，年度分配盈餘從原本的逐年分配，將改成半年發一次。
過去是方股利政策亮眼，近三年每股配發10元以上，2024年、2023年、2022年分別配發每股現金股利12.5元、10.6及10元。
去年是方新AIDC聯雲資料中心（LY2）啟用，已吸引國際各大CSP、算力服務、金融及雲端服務等業者進駐，目前已經銷售八成，成為帶動整體獲利大躍進的重要引擎。
今年上半年是方來自IDC機房服務貢獻營收從去年的39%提升47.8%
是方聯雲資料中心位於東亞中心，已經吸引國際業者進駐，將持續擴大磁吸效應，透過吸引公有雲服務、AI算力、電子商務、金融保險、OTT影音串流內容服務業者進駐資料中心，並提升網路訊務，拓展服務，大幅帶動是方營收及獲利雙箭頭成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言