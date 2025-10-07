智邦營收╱9月1,763億元 第3季創歷史新高

網通大廠智邦（2345）9月營收出爐，較上月新高水準，小幅衰退5.2%，第3季單季營收創歷史新高，累計前9月營收1,763億元，成長幅度高達146.7%，也創同期新高。

7日台股大漲，智邦股價受到單月營收未延續逐月創新高的氣勢，股價呈現回檔，智邦下跌80元，收1,025元，跌破日、月、季均線。

智邦9月營收243.18億元，較上月256.38億元的歷史新高水準，月減5.2%，年增142%，為史上第三高，歷史同期新高，智邦第3季營收729.48億元，季增20.4%，年增159%，為單季歷史新高，計今年前9月營收1,763億元，年增146.7%，創歷史同期新高。

智邦表示，營收成長，主因為客戶需求增加。

日前外資最新公布的報告，調高智邦目標價，喊上1,800元，外資看好，智邦800G開始出貨大客戶，同時加入新的白牌交換器客戶，將開始出貨800G產品，調升今、明、後年獲利目標。

外資認為，國際業者積極投資，帶動AI伺服器大量部署，進而推升資料流量成長，AI資料中心的800G交換機升級需求明顯提升，預估預期AWS的800G交換機需求將自2025年第4季開始增溫，加上智邦白牌交換器新客戶，也將出貨800G產品，成為推動業務成長第三隻腳，均將帶動2026年營運成長。

外資表示，2026年智邦來自800G交換器貢獻營收可望來到15%，2027年將達20%，加上AWS ASIC加速器業務含金量亮眼，因此調高智邦2025年、2026年及2027年獲利表現，上修服務分別為10%、36%、36%

外資報告指出，維持智邦「買進」評等，以2026年本益比30倍為計算基礎，目標價從原本的1,340元，上調為1,800元。