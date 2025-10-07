快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

智邦營收╱9月1,763億元 第3季創歷史新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦（2345）9月營收出爐，較上月新高水準，小幅衰退5.2%，第3季單季營收創歷史新高，累計前9月營收1,763億元，成長幅度高達146.7%，也創同期新高。

7日台股大漲，智邦股價受到單月營收未延續逐月創新高的氣勢，股價呈現回檔，智邦下跌80元，收1,025元，跌破日、月、季均線。

智邦9月營收243.18億元，較上月256.38億元的歷史新高水準，月減5.2%，年增142%，為史上第三高，歷史同期新高，智邦第3季營收729.48億元，季增20.4%，年增159%，為單季歷史新高，計今年前9月營收1,763億元，年增146.7%，創歷史同期新高。

智邦表示，營收成長，主因為客戶需求增加。

日前外資最新公布的報告，調高智邦目標價，喊上1,800元，外資看好，智邦800G開始出貨大客戶，同時加入新的白牌交換器客戶，將開始出貨800G產品，調升今、明、後年獲利目標。

外資認為，國際業者積極投資，帶動AI伺服器大量部署，進而推升資料流量成長，AI資料中心的800G交換機升級需求明顯提升，預估預期AWS的800G交換機需求將自2025年第4季開始增溫，加上智邦白牌交換器新客戶，也將出貨800G產品，成為推動業務成長第三隻腳，均將帶動2026年營運成長。

外資表示，2026年智邦來自800G交換器貢獻營收可望來到15%，2027年將達20%，加上AWS ASIC加速器業務含金量亮眼，因此調高智邦2025年、2026年及2027年獲利表現，上修服務分別為10%、36%、36%

外資報告指出，維持智邦「買進」評等，以2026年本益比30倍為計算基礎，目標價從原本的1,340元，上調為1,800元。

智邦 營收

延伸閱讀

NBA／聯盟攜手AWS用AI強化觀賽體驗 即時解讀場上局勢

無人機國家隊 晶片、通訊、影像…各有所長

現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭

川湖、智邦 認購聚光

相關新聞

台積電股價衝破1,400元、台積房市區回穩？最新房價統計曝

台積電（2330）股價從7月以後一路創高，不少人認為工程師收入增加，台積電房市區可望回穩。不過，根據最新發布的2025年...

隨著ADR 飆新高 台積電連假後開高走高衝上天價 1,435 元 市值37.21兆

台股在中秋節連假後持續創新高，台積電ADR周一大漲3.5%，收302.4美元，寫下歷史新高，台積電7日早盤以1,420元...

台積電F22廠試產首批2奈米晶圓 高雄市府展出紀念晶圓

台積電（2330）高雄F22廠試產首批2奈米晶圓已有成果，高雄市府今日發布新聞稿指出，高雄市長陳其邁近日收到台積電贈送的...

OpenAI結盟超微 擬年砸數百億採購GPU 最多添購10%股票

OpenAI與超微(AMD)達成震撼重磅協議。超微6日宣布，雙方將攜手部署規模高達6GW的AI運算平台，成為繼微軟、Nv...

觀察站／OpenAI入股超微 半導體大咖紛紛組隊打群架

今年下半年晶片市場可謂風起雲湧，先是英特爾接連幾筆重大投資，獲得強而有力的股東，現在超微又將迎來OpenAI這個當紅炸子...

賴總統：美國居半導體龍頭 政府支持台積電赴美投資

賴清德總統受訪時表示，整個半導體生態系裡面美國獲得80%的利益，所以美國還是居於龍頭地位，台灣很樂意跟美國一起努力，讓美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。