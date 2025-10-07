台積電F22廠試產首批2奈米晶圓 高雄市府展出紀念晶圓

台積電（2330）高雄F22廠試產首批2奈米晶圓已有成果，高雄市府今日發布新聞稿指出，高雄市長陳其邁近日收到台積電贈送的紀念晶圓，直言心情「百感交集」。這片編碼「K1A001.00」的晶圓，為台積電高雄F22廠今年試產的首批12吋2奈米晶圓，象徵高雄正式邁入先進製程新紀元，並自10月7日起於市府四維行政中心一樓展出紀念晶圓。

依據新聞稿說明，紀念晶圓題詞更以「藏頭詩」巧妙串連「大南方新矽谷」，寓意高雄承接中央政策、成為半導體核心基地的願景。陳市長表示，高雄能成為全球半導體最先進製程聚落，離不開市民支持、中央政策、台積電投資與市府團隊努力。這份紀念晶圓不僅具歷史意義，更將激勵市府持續建構完整半導體產業鏈。

依據高雄市府新聞稿，全球晶圓製造龍頭台積電因應半導體市場成長需求，3年前首次南拓高雄設廠，並於112年4月宣布高雄廠將建置先進製程2奈米晶圓廠。2日台積電代表親赴市府，致贈試產成功紀念晶圓，感謝市府在土地、水電、基礎建設及行政協助上的全力支持。

台積電於高雄的投資，是南部半導體布局的重要里程碑，在中央與市府協力下，從土地取得、工廠動工與周邊建設均順利推進，隨著2奈米技術於114年下半年試產成功，高雄不僅成為先進製程的重要基地，更奠定南部科技聚落的領導地位。