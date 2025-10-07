台積電F22廠試產首批2奈米晶圓 高雄市府展出紀念晶圓

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積先前2025年3月31日舉辦2奈米擴產典禮。高雄市長陳其邁受邀出席與台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛（右）。 記者劉學聖攝影
台積先前2025年3月31日舉辦2奈米擴產典禮。高雄市長陳其邁受邀出席與台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛（右）。 記者劉學聖攝影

台積電（2330）高雄F22廠試產首批2奈米晶圓已有成果，高雄市府今日發布新聞稿指出，高雄市長陳其邁近日收到台積電贈送的紀念晶圓，直言心情「百感交集」。這片編碼「K1A001.00」的晶圓，為台積電高雄F22廠今年試產的首批12吋2奈米晶圓，象徵高雄正式邁入先進製程新紀元，並自10月7日起於市府四維行政中心一樓展出紀念晶圓。

依據新聞稿說明，紀念晶圓題詞更以「藏頭詩」巧妙串連「大南方新矽谷」，寓意高雄承接中央政策、成為半導體核心基地的願景。陳市長表示，高雄能成為全球半導體最先進製程聚落，離不開市民支持、中央政策、台積電投資與市府團隊努力。這份紀念晶圓不僅具歷史意義，更將激勵市府持續建構完整半導體產業鏈。

依據高雄市府新聞稿，全球晶圓製造龍頭台積電因應半導體市場成長需求，3年前首次南拓高雄設廠，並於112年4月宣布高雄廠將建置先進製程2奈米晶圓廠。2日台積電代表親赴市府，致贈試產成功紀念晶圓，感謝市府在土地、水電、基礎建設及行政協助上的全力支持。

台積電於高雄的投資，是南部半導體布局的重要里程碑，在中央與市府協力下，從土地取得、工廠動工與周邊建設均順利推進，隨著2奈米技術於114年下半年試產成功，高雄不僅成為先進製程的重要基地，更奠定南部科技聚落的領導地位。

