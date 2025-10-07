Meta 最新海底電纜建設計劃 Candle 連結台與亞太地區、助 AI 應用

Meta今7日宣布投資建設全新海底電纜Candle，連結台灣與亞太地區，確保充足的傳輸容量並強化數位韌性，滿足未來網路通訊與AI應用等相關需求。Meta先前參與建設的Apricot海底電纜已啟用，貫通台灣、日本與關島；未來，此條海底電纜將延伸至菲律賓、印尼、新加坡等地。

Meta全新興建的Candle將成為亞太區容量最大的海底電纜，預計於2028年完工，為台灣、日本、菲律賓、印尼、馬來西亞及新加坡間建構強大的通訊網絡。Candle海底電纜全長8,000公里，以每秒 570 兆位元（Tbps）的傳輸容量，串聯起超過5.8億人口。

Meta將攜手區域內頂尖的電信業者合作開發Candle，採用最新研發的24對光纖技術，提供與Meta最大容量海底電纜Anjana相當的頻寬。

Meta指出，亞太區（APAC）擁有全球超過 58% 的網際網路使用者，因此高度依賴健全且穩定的網路基礎建設，以滿足日益成長的數位需求及 AI 等創新技術發展。Meta將致力於布建世界級的網路基礎建設，確保充足的傳輸容量與強化數位韌性，讓全球各地的社群享有順暢的連網體驗。

今年初Meta啟動迄今最大規模、全球最長的Waterworth海底電纜計畫，預計於未來十年內連接涵蓋亞洲在內的五大洲。Meta今日分享在亞太地區四大海底電纜建設計畫的最新進展，未來將繼續延伸至全球其他區域。這些電纜完工後，將有助於區域內的數十億社群成員體驗Meta的產品、服務與AI應用。

2021年Meta宣布與夥伴聯合建置的Apricot海底電纜，已於台灣、日本與關島間使用。未來，這項海底電纜計畫更將由台灣拓展至菲律賓、印尼與新加坡，總長達到1.2萬公里。待延伸完成後，Apricot將為Bifrost與Echo兩條電纜系統額外提供每秒290兆位元（Tbps）的容量。

Meta與合作夥伴數年前透過兩條海底電纜Bifrost及Echo，將跨太平洋的傳輸容量提升70%。Bifrost海底電纜目前已連結新加坡、印尼、菲律賓及美國，2026年將延伸至墨西哥。Bifrost將採用有別以往跨太平洋海底電纜的路徑，為這條繁忙的數位通道新增超過每秒260兆位元（Tbps）的備援容量。Echo海底電纜在關島與加州間提供每秒260兆位元（Tbps）的傳輸容量，並預留未來延伸至亞洲的可能性。

Candle、Apricot、Bifrost與Echo海底電纜系統將為亞太區域的社群們，提供亞洲各地溝通的網絡，並成為橫跨太平洋、通往美洲的通訊橋樑。Meta也運用2Africa 計畫開拓印度、中東與歐洲間的網絡，並透過全球最長的 Waterworth海底電纜計畫讓全球各洲相互聯通。