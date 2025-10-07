台積電續創天價1,440元 美股市值貼身緊追博通
晶圓代工龍頭台積電（2330）在中秋連假後顯然沒被熱量拖慢腳步——7日續強改寫新天價，盤中最高衝至1,440元，買盤於1,420～1,430元區間穩健承接；權王撐盤，帶動大盤情緒偏多，短線雖高檔震盪，但多頭結構未失、AI長線題材續熱。
美股端，台積電ADR最新約報 $302.40，美元市值約 $1.568 兆；與博通（Broadcom）約 $1.584 兆 的差距快速收斂，全球市值排名緊咬第八。資金面除押注先進製程與AI供應鏈外，市場亦關注公司在永續治理與減碳轉型的硬指標，為長線評價加分。
在博通股價不變、雙方流通股數不變情境下，台積電ADR約需升至 $305.5 左右（較現價約再漲1%），市值即可跨越 $1.584 兆、反超博通，全球市值排名有望由第九升至第八；換位戰時點，觀察今晚美股走勢變化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言