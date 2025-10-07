台積電續創天價1,440元 美股市值貼身緊追博通

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）在中秋連假後顯然沒被熱量拖慢腳步——7日續強改寫新天價，盤中最高衝至1,440元，買盤於1,420～1,430元區間穩健承接；權王撐盤，帶動大盤情緒偏多，短線雖高檔震盪，但多頭結構未失、AI長線題材續熱。

美股端，台積電ADR最新約報 $302.40，美元市值約 $1.568 兆；與博通（Broadcom）約 $1.584 兆 的差距快速收斂，全球市值排名緊咬第八。資金面除押注先進製程與AI供應鏈外，市場亦關注公司在永續治理與減碳轉型的硬指標，為長線評價加分。

在博通股價不變、雙方流通股數不變情境下，台積電ADR約需升至 $305.5 左右（較現價約再漲1%），市值即可跨越 $1.584 兆、反超博通，全球市值排名有望由第九升至第八；換位戰時點，觀察今晚美股走勢變化。

台積電 博通

