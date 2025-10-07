快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

大立光大漲逾半根停板 大摩：優於大盤、上看2,800元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

大立光（3008）9月營收亮眼，創下一年以來新高，且連續4個月成長，外資摩根士丹利（大摩）也於營收公布後發布報告，其中指出預計10月出貨動能將與9月相同，看好後續營運表現，維持「優於大盤」的評等，目標價2,800元。

大立光7日盤中勁揚，上漲逾半根停板，盤中最高一度達2,530元，創下4月以來新高價。大立光9月合併營收62.3億元，月增4%，第3季合併營收176.7億元，季增51%，年減7%；前三季合併營收439.2億元，較去年同期成長7%。

台廠中，由於光學元件受惠iPhone規格升級，大立光、玉晶光（3406）成長潛力強勁。法人補充，考量第3季雖進入手機零組件拉貨旺季，但營收仍較去年同期出現衰退，成長動能有限。

營收 大立光

延伸閱讀

高市早苗有力量的起手式！日股大漲2千點 謝金河：日本會重現小英效應？

業績優等生 大摩點將

大立光、玉晶光 四檔靚

記憶體供需吃緊！大摩調升台廠目標價 網猜「股價超級大循環」

相關新聞

台積電股價衝破1,400元、台積房市區回穩？最新房價統計曝

台積電（2330）股價從7月以後一路創高，不少人認為工程師收入增加，台積電房市區可望回穩。不過，根據最新發布的2025年...

隨著ADR 飆新高 台積電連假後開高走高衝上天價 1,435 元 市值37.21兆

台股在中秋節連假後持續創新高，台積電ADR周一大漲3.5%，收302.4美元，寫下歷史新高，台積電7日早盤以1,420元...

賴總統：美國居半導體龍頭 政府支持台積電赴美投資

賴清德總統受訪時表示，整個半導體生態系裡面美國獲得80%的利益，所以美國還是居於龍頭地位，台灣很樂意跟美國一起努力，讓美...

南韓Solidigm啟用AI中央實驗室 打造效能最高、密度最強儲存測試叢集

南韓記憶體大廠Solidigm（思得）宣布啟用全新的AI中央實驗室 (AI Central Lab)，該實驗室擁有專為A...

鴻海法說會前暖身？大摩預告第四季營收雙引擎助攻

鴻海9月營收創新高，且股價自9月以來已大漲逾11%。摩根士丹利（大摩）證券表示，主因受惠iPhone 17機型備貨需求強...

鴻海與創辦人郭台銘遭老臣追6億獎勵金？鴻海回應了

根據鏡週刊報導，鴻海（2317）老臣—前夏普會長兼社長的戴正吳，狀告老東家鴻海與創辦人郭台銘，要求鴻海給付6億元獎勵金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。