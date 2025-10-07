大立光大漲逾半根停板 大摩：優於大盤、上看2,800元
大立光（3008）9月營收亮眼，創下一年以來新高，且連續4個月成長，外資摩根士丹利（大摩）也於營收公布後發布報告，其中指出預計10月出貨動能將與9月相同，看好後續營運表現，維持「優於大盤」的評等，目標價2,800元。
大立光7日盤中勁揚，上漲逾半根停板，盤中最高一度達2,530元，創下4月以來新高價。大立光9月合併營收62.3億元，月增4%，第3季合併營收176.7億元，季增51%，年減7%；前三季合併營收439.2億元，較去年同期成長7%。
台廠中，由於光學元件受惠iPhone規格升級，大立光、玉晶光（3406）成長潛力強勁。法人補充，考量第3季雖進入手機零組件拉貨旺季，但營收仍較去年同期出現衰退，成長動能有限。
