快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

AMD、OpenAI 達成合作協議 9檔供應鏈發光 法人：後續有望持續受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

AMD與OpenAI達成6GW合作協議，AMD預計明年下半年出貨MI450GPU作為OpenAI首批1GW戰略部署。國內大型法人機構表示，AMD伺服器台美股供應鏈受惠MI系列產品發展，其中包括台積電、日月光投控、緯創、英業達、鴻海、廣達、雙鴻、神達、穎崴等。

AMD與OpenAI宣布一項6GW合作協議，消息發布後，帶動AMD股價盤前上漲30%以上，也帶動相關AMD伺服器供應鏈股價同步上揚。

OpenAI與AMD已合作多年，包括MI300X、MI350X系列產品，未來將建立多世代硬體與軟體合作關係，作為協議條件之一，AMD已向OpenAI發行上限1.6億普通股認股權證，佔流通在外股數約10%，權益隨特定里程碑達成逐步歸屬OpenAI。

AMD於今年下半年、明年下半年將推出MI350、MI450系列晶片，管理層於法說會多次表示將有新客戶Tier-1大型CSP業者、企業AI、主權AI採用及部署MI350晶片，並預期MI450效能提升顯著，包含記憶體設計與多晶片擴展能力。既有MI系列客戶為Microsoft、Meta、Oracle、OpenAI等，潛在客戶包括中東主權AI、新創AI等，本次合作案證實管理層於法說會中說法。

法人認為，AMD為中長期潛在優質標的，主要因MI系列產品性能不同過往，MI350採用CoWoS-S、HBM3E技術，隨著MI350產品營收規模放量，有望改善毛利率表現，預估其2025年至2026年預估營收為322、384億美元，每股純益（EPS）為4、6美元，持續看好AMD於AI GPU晶片持續爭取市佔率、提升CoWoS投片量。

AI AMD

延伸閱讀

三大理由 這位分析師看好輝達股價能再漲約48%

華擎雙重利多 吸引買盤湧入

超微攜手OpenAI掀漲風！台積電、台達電創高領軍 AI 概念股士氣旺盛

AMD暴漲後網急問：還有類似標的嗎？「Intel還來的急」

相關新聞

台積電股價衝破1,400元、台積房市區回穩？最新房價統計曝

台積電（2330）股價從7月以後一路創高，不少人認為工程師收入增加，台積電房市區可望回穩。不過，根據最新發布的2025年...

隨著ADR 飆新高 台積電連假後開高走高衝上天價 1,435 元 市值37.21兆

台股在中秋節連假後持續創新高，台積電ADR周一大漲3.5%，收302.4美元，寫下歷史新高，台積電7日早盤以1,420元...

賴總統：美國居半導體龍頭 政府支持台積電赴美投資

賴清德總統受訪時表示，整個半導體生態系裡面美國獲得80%的利益，所以美國還是居於龍頭地位，台灣很樂意跟美國一起努力，讓美...

南韓Solidigm啟用AI中央實驗室 打造效能最高、密度最強儲存測試叢集

南韓記憶體大廠Solidigm（思得）宣布啟用全新的AI中央實驗室 (AI Central Lab)，該實驗室擁有專為A...

鴻海法說會前暖身？大摩預告第四季營收雙引擎助攻

鴻海9月營收創新高，且股價自9月以來已大漲逾11%。摩根士丹利（大摩）證券表示，主因受惠iPhone 17機型備貨需求強...

鴻海與創辦人郭台銘遭老臣追6億獎勵金？鴻海回應了

根據鏡週刊報導，鴻海（2317）老臣—前夏普會長兼社長的戴正吳，狀告老東家鴻海與創辦人郭台銘，要求鴻海給付6億元獎勵金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。