AMD、OpenAI 達成合作協議 9檔供應鏈發光 法人：後續有望持續受惠

AMD與OpenAI達成6GW合作協議，AMD預計明年下半年出貨MI450GPU作為OpenAI首批1GW戰略部署。國內大型法人機構表示，AMD伺服器台美股供應鏈受惠MI系列產品發展，其中包括台積電、日月光投控、緯創、英業達、鴻海、廣達、雙鴻、神達、穎崴等。

AMD與OpenAI宣布一項6GW合作協議，消息發布後，帶動AMD股價盤前上漲30%以上，也帶動相關AMD伺服器供應鏈股價同步上揚。

OpenAI與AMD已合作多年，包括MI300X、MI350X系列產品，未來將建立多世代硬體與軟體合作關係，作為協議條件之一，AMD已向OpenAI發行上限1.6億普通股認股權證，佔流通在外股數約10%，權益隨特定里程碑達成逐步歸屬OpenAI。

AMD於今年下半年、明年下半年將推出MI350、MI450系列晶片，管理層於法說會多次表示將有新客戶Tier-1大型CSP業者、企業AI、主權AI採用及部署MI350晶片，並預期MI450效能提升顯著，包含記憶體設計與多晶片擴展能力。既有MI系列客戶為Microsoft、Meta、Oracle、OpenAI等，潛在客戶包括中東主權AI、新創AI等，本次合作案證實管理層於法說會中說法。

法人認為，AMD為中長期潛在優質標的，主要因MI系列產品性能不同過往，MI350採用CoWoS-S、HBM3E技術，隨著MI350產品營收規模放量，有望改善毛利率表現，預估其2025年至2026年預估營收為322、384億美元，每股純益（EPS）為4、6美元，持續看好AMD於AI GPU晶片持續爭取市佔率、提升CoWoS投片量。