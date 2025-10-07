賴總統：美國居半導體龍頭 政府支持台積電赴美投資

賴清德總統受訪時表示，整個半導體生態系裡面美國獲得80%的利益，所以美國還是居於龍頭地位，台灣很樂意跟美國一起努力，讓美國持續領導世界，也讓美國能再度偉大。台灣政府支持台積電（2330）去美國、日本及德國投資。

賴清德總統日前接見「傳統基金會」亞洲資深研究員葉望輝（Stephen Yates），並接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪，針對兩岸關係、區域情勢、國防、台美經貿夥伴關係及我國社會福利政策等議題，回應媒體提問。

主持人提問，全球正密切關注人工智慧及其發展，尤其是美國，台積電在亞利桑那州建設的卓越廠房也引起大家濃厚興趣。請問賴總統對台美在先進科技、晶片製造和人工智慧等領域的經濟夥伴關係有何看法？預期未來將如何發展及共同促進繁榮？

賴總統表示，台灣科技產業的確有不錯表現，這是台灣數十年來產官學研共同合作，及台灣人民支持下的結果。

賴總統提到，他必須謙卑地說，台積電或台灣半導體產業只是生態系的一部分，並不是全部，整個半導體生態系包括：美國是創新、研發、設計，同時也是最大的市場；日本有材料和設備，韓國有快速記憶體，台灣是晶圓的邏輯製造，荷蘭擁有重要的半導體製造設備。

賴總統指出，整個半導體生態系裡面，美國獲得80%的利益，所以美國還是居於龍頭地位。面對未來人工智慧時代來臨，整個半導體生態系每個國家都非常重要，美國還是要繼續領先全世界。

賴總統表達，台灣很樂意跟美國一起努力，共同協助美國再工業化並成為人工智慧的世界中心，讓美國持續領導世界，也讓美國能再度偉大。

賴總統說，台灣也把半導體產業，看成是對世界未來繁榮的重要責任，所以台灣政府支持台積電去美國、日本及德國投資。未來美國在再工業化及成為人工智慧世界中心的時候，相信台積電一定可以扮演關鍵角色。