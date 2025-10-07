全球伺服器未來5年出貨CAGR估5% AI需求將刺激技術革新

DIGITIMES今日出具報告預估2025~2030年全球伺服器出貨量CAGR將為5.1%，其中，2025年北美大型雲端業者除大舉採購高階AI伺服器外 ，並未放慢通用型伺服器採購，可望帶來較預期更高的年增率；2026年全球伺服器出貨成長速度將放緩，且因一般企業採購復甦，可望刺激品牌商出貨。

DIGITIMES進一步指出，預期2027年AI、通用型伺服器相關技術皆有顯著進展，2027年將成為伺服器出貨年增率最高的一年；預期2028～2029年伺服器出貨成長將減緩，而2030年在CPO技術全面成熟下，可望顯著降低能耗及帶動新一波伺服器更新需求。

觀察主要業者出貨表現方面，採購白牌伺服器為主的大型雲端業者未來5年採購量占整體伺服器出貨比重，預期在2025年達到相對高點，而後將緩慢下降至55%並維持此占比。美系與中系品牌商2026年出貨預期有較顯著反彈，2028年後，因生成式AI應用在各領域逐漸成熟，掌握高、中、低階及邊緣AI伺服器方案的品牌商將有機會重回市場出貨焦點。

AI伺服器出貨量方面，DIGITIMES維持2025年高階AI伺服器出貨109萬台的預估，並預估2026年出貨成長至130萬台，年增率將再下降，主因預期NVIDIA Vera Rubin因各方面技術跨度較高，恐使其不亦如預期在2026年下半顯著放量，加上大型雲端業者2024~2025年AI運算力部署較高，皆影響2026年採購力道。