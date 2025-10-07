南韓Solidigm啟用AI中央實驗室 打造效能最高、密度最強儲存測試叢集

南韓記憶體大廠Solidigm（思得）宣布啟用全新的AI中央實驗室 (AI Central Lab)，該實驗室擁有專為AI工作負載打造的儲存測試叢集， 其效能與儲存密度皆為業界之最。

Solidigm AI中央實驗室設於美國加州 Rancho Cordova，位於鄰近Solidigm總部的FarmGPU設施內。該實驗室可讓Solidigm在最新一代NVIDIA B200與H200圖形處理器 （GPU）上運行並分析真實世界的AI工作負載，進一步深入研究頂尖儲存技術如何優化叢集運算效能，並開放世界級硬體資源供 Solidigm AI生態系的關鍵合作夥伴進行實驗與驗證。

Solidigm AI生態系與策略夥伴關係資深總監Avi Shetty表示，AI中央實驗室結合了當前最強大的GPU與領先的儲存基礎架構，為客戶與開發者社群開啟全新層次的測試能力與共同創新機會。這些原本僅限少數企業使用的資源，如今由Solidigm提供應用，並展現將儲存貼近GPU設計的重要性。

該實驗室依照常見的參考架構所打造，讓客戶能在與全球大型資料中心標準一致的環境中，搭配Solidigm 固態硬碟（SSD）進行解決方案測試。此實驗室也將加速儲存技術的研究，推進超越傳統元件層級的測試，深入理解真實應用中在伺服器、機架與叢集層級的實際使用情境。

Avi Shetty補充說，現在僅僅進行儲存測試已不再足夠。我們在AI中央實驗室中，可執行真實的AI工作負載，並運用最先進的遙測技術來優化系統效能與能源效率，同時掌握新興工作負載對儲存的實際需求。

AI中央實驗室配備了最新的高效能運算設備，主要亮點包括：

效能最高的儲存測試叢集： 搭載超高速的 Solidigm D7-PS1010 SSD，在 MLPerf Storage (AI模型訓練) 測試中，每個節點實現高達116 GB/s 的最高吞吐量，並可彈性擴充至多節點部署。

密度最高的儲存測試叢集： 配置192顆Solidigm D5-P5336 SSD，每顆容量高達122TB，整體僅使用 16U 機架空間就可容納高達23.6PB的儲存容量。

其他技術支援： 實驗室同時配備NVIDIA B200與H200 GPU、800Gbps乙太網路技術，並整合多家領先供應商的儲存伺服器，Solidigm 也持續擴充與探索最新技術應用。