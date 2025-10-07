記憶體族群火熱！華邦電漲停衝逾24年高 群聯、威剛寫天價

記憶體族群近期受惠漲價題材加持，吸引多頭持續搶進，華邦電（2344）更連兩日位列外資買超之冠，加上美系大行調升華邦電、力積電等個股目標價，以及超微（AMD）與OpenAI合作點火半導體族群漲勢，7日早盤力積電、華邦電人氣穩居台股冠亞軍之外，股價也雙雙攻上漲停鎖死，華邦電更改寫2001年4月來長波段新高，帶動南亞科（2408）叩關91元以外，群聯（8299）、威剛（3260）也雙雙登上歷史天價，族群成為台股創高多頭主力之一。

華邦電上周連續兩日獲外資回補買超68213張。累計一周，三大法人合計買超75375張，包括外資買超12945張、投信買超32895張、自營商買超29535張。在三大法人偏多操作加持下，早盤多頭持續搶進，開盤約40分鐘即攻上漲停42.65元鎖死，盤中漲停價買單高掛逾5.5萬張。

記憶體模組廠威剛則獲投信連續14個交易日買超達16979張，早盤股價衝上182元新天價，9月以來波段漲幅達77.56%。

威剛近年來積極多元發展，跨足娛樂、文創、電動車與生技，形成「科技x文化x生活」的多元生態版圖。日前也宣布以每股32元，公開收購氣動釘槍代工廠力肯（1570）1.8萬張至3.6萬張股票，相當於34.9%至69.9%股權，藉此強化威剛電動車布局，多頭亦給予漲聲肯定。

此外，群聯亦獲三大法人連續買超達22個交易日，累計買超16120張，包括外資買超7857張、投信買超4833張、自營商買超3430張。群聯早盤股價最高達897元歷史新高，直逼900元大關。

群聯受惠NAND市況回溫，加上雲端服務業者（CSP）擴大導入固態硬碟（SSD），以及原廠陸續調漲價格，獲利明顯回升。群聯強調，將持續強化與NAND晶片原廠合作，確保供貨能滿足全球客戶的多元應用需求。

展望後市，半導體熱潮短期內料將延續。三星、SK海力士與美光三大記憶體巨頭均將研發重心放在下一代HBM4技術，並將搭載於輝達（NVIDIA）下一代AI加速器Rubin平台。此舉將進一步壓縮標準DRAM的產量，記憶體市場的供需緊張局勢恐持續。