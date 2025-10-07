記憶體族群齊揚 群聯創新天價華邦電漲停登24年高

快訊

中央社／ 新竹7日電

記憶體市場前景看俏，相關族群成為市場資金追逐焦點，今天股價齊揚，華邦電強攻漲停，達42.65元，創下24年來新高價，群聯盤中達897元，創下新天價。

受惠人工智慧（AI）需求強勁，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供給吃緊，此外，動態隨機存取記憶體（DRAM）和編碼型快閃記憶體（NOR Flash）報價也可望同步揚升，記憶體廠營運應可隨著好轉。

華邦電在市場買盤積極湧入下，股價強攻漲停，達42.65元，創下24年多來新高。南亞科盤中達91元，大漲9.64%，並創下4年多來新高。

群聯最高達897元，再創歷史新高，上漲68元，漲幅逾8%。威剛一度達182元，創21年來新高價，上漲9元，漲幅逾5%。利基型記憶體廠鈺創和晶豪科也分別勁揚逾7%及9%。

快閃記憶體 華邦電

