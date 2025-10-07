鴻海法說會前暖身？大摩預告第四季營收雙引擎助攻

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
鴻海。 記者蕭君暉／攝影
鴻海9月營收創新高，且股價自9月以來已大漲逾11%。摩根士丹利（大摩）證券表示，主因受惠iPhone 17機型備貨需求強勁，成為本月營收主要成長動能，其次為零組件及雲端與網路業務的穩健成長同步挹注營收表現，預期第3季毛利率若受惠AI伺服器機架出貨量成長，將成為下一波股價催化劑。

展望後市，大摩看好，鴻海今年第4季營收展望正向，預期將呈現季增走勢。根據市場調查顯示，iPhone 17機型備貨需求強勁，以及GB200／GB300伺服器機架出貨持續放量，將成為推升第4季營收的兩大主要動能。此外，若 iPhone組裝訂單進一步增加，預料將再度挹注鴻海整體營收表現。

另外，鴻海預計於11月12日召開2025年第3季法說會，屆時將公布更詳細財測。根據大摩目前暫時預估，鴻海第4季營收可望季增21%至2.48兆元，年增16%；全年2025年營收預估達新台幣7.97兆元，年增16%，顯示營運動能維持穩健成長趨勢，因此維持「優於大盤」評等。

