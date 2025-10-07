快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

鴻海9月營收創高 法人看股價後市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

鴻海（2317）9月營收營收8,370.67億元，月增38.01％，年增14.19%，刷新歷年同期新高，歷史新高；今（7）日開高後在平盤上下起伏，國內外法人都看好鴻海第4季營收可望續升。

美系大行認為鴻海第3季營收年增99%、季增14%符合券商預期，但高於市場預期。預期第4季營收續升，季增21%，GB系列出貨發威，加上iPhone 17優於預期的表現。

群益投顧指出，伺服器整機櫃出貨放量，鴻海長期營運成長可期，惟短期評價尚屬合理。

鴻海今年第2季營收1.79兆元，季增9.3%，年增15.9%，創下歷史同期新高。營運主要受惠於GB 200伺服器出貨量強勁成長所帶動。獲利表現的部分，營運規模效應及公司費用管控優良，使營業利益率出現季成長及年成長，今年第2季毛利率6.33%，營業利益率3.16%，每股稅後盈餘（EPS ）3.19元。

鴻海2025年9月各產品線營收，消費智能產品受惠新品發布而出現強勁月成長，並也帶動元件及其他產品顯著成長，而雲端網路產品則受惠於AI 伺服器機櫃出貨量逐月提升而顯著成長，電腦終端產品則約略月持平。

第3季營收公司進入傳統旺季，營運逐漸加溫並優於先前預期，第3季營收為2.06兆元，季增14.7%，年增10.9%。第3季與去年同期相比，雲端網路產品呈現強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，元件及其他產品呈現顯著成長，而電腦終端產品及消費智能產品則略為衰退。

群益投顧展望海紅後市，預期第4季AI機櫃出貨持續放量，且ICT產品進入下半年傳統旺季，因此預估營運仍會呈現逐季成長，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化的影響，同時也保持先前預期全年AI伺服器營收貢獻超過兆元，且AI伺服器需求強勁並將延續至2026年。

營收 鴻海

相關新聞

台積電股價衝破1,400元、台積房市區回穩？最新房價統計曝

台積電（2330）股價從7月以後一路創高，不少人認為工程師收入增加，台積電房市區可望回穩。不過，根據最新發布的2025年...

鴻海與創辦人郭台銘遭老臣追6億獎勵金？鴻海回應了

根據鏡週刊報導，鴻海（2317）老臣—前夏普會長兼社長的戴正吳，狀告老東家鴻海與創辦人郭台銘，要求鴻海給付6億元獎勵金，...

隨著ADR 飆新高 台積電連假後開高走高衝上天價 1,435 元 市值37.21兆

台股在中秋節連假後持續創新高，台積電ADR周一大漲3.5%，收302.4美元，寫下歷史新高，台積電7日早盤以1,420元...

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

OpenAI與超微達成重磅協議。超微6日宣布，將透過多年合約，提供AI晶片給奧特曼主導的OpenAI，每年可望帶來數百億...

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

高雄市政府昨（6）日表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，宣告台積電高雄廠2奈米投產進度超前，預估...

馬斯克AI投資擬砸5,400億 鴻海、緯創等迎來大商機

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，將大舉投資美國田納西州曼菲斯（Memphis），打算在當地興建兩座大型資料中心。知情人士...

