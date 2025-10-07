鴻海9月營收創高 法人看股價後市

鴻海（2317）9月營收營收8,370.67億元，月增38.01％，年增14.19%，刷新歷年同期新高，歷史新高；今（7）日開高後在平盤上下起伏，國內外法人都看好鴻海第4季營收可望續升。

美系大行認為鴻海第3季營收年增99%、季增14%符合券商預期，但高於市場預期。預期第4季營收續升，季增21%，GB系列出貨發威，加上iPhone 17優於預期的表現。

群益投顧指出，伺服器整機櫃出貨放量，鴻海長期營運成長可期，惟短期評價尚屬合理。

鴻海今年第2季營收1.79兆元，季增9.3%，年增15.9%，創下歷史同期新高。營運主要受惠於GB 200伺服器出貨量強勁成長所帶動。獲利表現的部分，營運規模效應及公司費用管控優良，使營業利益率出現季成長及年成長，今年第2季毛利率6.33%，營業利益率3.16%，每股稅後盈餘（EPS ）3.19元。

鴻海2025年9月各產品線營收，消費智能產品受惠新品發布而出現強勁月成長，並也帶動元件及其他產品顯著成長，而雲端網路產品則受惠於AI 伺服器機櫃出貨量逐月提升而顯著成長，電腦終端產品則約略月持平。

第3季營收公司進入傳統旺季，營運逐漸加溫並優於先前預期，第3季營收為2.06兆元，季增14.7%，年增10.9%。第3季與去年同期相比，雲端網路產品呈現強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，元件及其他產品呈現顯著成長，而電腦終端產品及消費智能產品則略為衰退。

群益投顧展望海紅後市，預期第4季AI機櫃出貨持續放量，且ICT產品進入下半年傳統旺季，因此預估營運仍會呈現逐季成長，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化的影響，同時也保持先前預期全年AI伺服器營收貢獻超過兆元，且AI伺服器需求強勁並將延續至2026年。