快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

台積電股價衝破1,400元、台積房市區回穩？最新房價統計曝

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄房市示意圖／記者游智文攝影
高雄房市示意圖／記者游智文攝影

台積電（2330）股價從7月以後一路創高，不少人認為工程師收入增加，台積電房市區可望回穩。不過，根據最新發布的2025年8月清華安富房價指數，六都台北、新北、桃園年變動率持平，但擁有台積電題材的台中、台南、高雄三都下跌。

其中台中市指數年減3.15%、住宅價格指數年增率已連續四個月為負數，也是目前房價都比去年同期低。台南市年減2.01%、高雄市年減1.61%，年增率也連續三個月為負值。

另外，受惠竹科園區，過去漲勢強勁的新竹，也自2024年8月起，年漲幅逐月下滑，本月指數為270.31，已較去年減少1.18％，顯示2023至2024年間漲幅較強勁的區域開始明顯出現回檔。

另一方面，好時價觀察近期預售屋市場動態，發現過去兩年在資金寬鬆與通膨預期推動下，預售市場一度迎來爆量榮景。2023至2024年間，全台預售屋單月成交量最高曾達16,312戶，兩年累計交易量突破23萬件。

然而，根據預售屋實價登錄資料顯示，2024年第2季全國預售屋交易量達42,964件，但2025年第2季僅剩9,703件，年減幅度高達77.42%，全國各縣市均呈現大幅萎縮。

跌幅最深者依序為新竹縣、苗栗縣、基隆市、新竹市、台南市、高雄市及台中市，萎縮幅度皆超過八成。除基隆市外，

台北市及新北市的萎縮幅度相對較小，分別為55.9%與59.9%。新推個案市場交易量急速降溫，顯示買氣冷凍，後續市場走勢仍待持續觀察。

好時價表示，自2024年下半年起，隨著央行推出第七波信用管制、房屋貸款接近銀行水位上限，買氣逐漸轉弱，全台多個縣市均出現回檔信號，目前購屋決策應回歸自身負擔能力與長期需求。也唯有政策端建立穩健金融環境，市場端回歸真實居住需求，房市才能走出健康且長遠的道路。

全台各行政區房價漲跌一覽 資料來源／安富房價指數
全台各行政區房價漲跌一覽 資料來源／安富房價指數

預售屋 台積電

延伸閱讀

台股及台積電同步再創高 大盤開高走高漲逾300點登2萬7千點

半導體股火力全開 台積電ADR大漲3.5%再創新高

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

協助台積備地 國科會兩大案並進

相關新聞

台積電股價衝破1,400元、台積房市區回穩？最新房價統計曝

台積電（2330）股價從7月以後一路創高，不少人認為工程師收入增加，台積電房市區可望回穩。不過，根據最新發布的2025年...

鴻海與創辦人郭台銘遭老臣追6億獎勵金？鴻海回應了

根據鏡週刊報導，鴻海（2317）老臣—前夏普會長兼社長的戴正吳，狀告老東家鴻海與創辦人郭台銘，要求鴻海給付6億元獎勵金，...

隨著ADR 飆新高 台積電連假後開高走高衝上天價 1,435 元 市值37.21兆

台股在中秋節連假後持續創新高，台積電ADR周一大漲3.5%，收302.4美元，寫下歷史新高，台積電7日早盤以1,420元...

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

OpenAI與超微達成重磅協議。超微6日宣布，將透過多年合約，提供AI晶片給奧特曼主導的OpenAI，每年可望帶來數百億...

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

高雄市政府昨（6）日表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，宣告台積電高雄廠2奈米投產進度超前，預估...

馬斯克AI投資擬砸5,400億 鴻海、緯創等迎來大商機

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，將大舉投資美國田納西州曼菲斯（Memphis），打算在當地興建兩座大型資料中心。知情人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。