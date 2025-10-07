台積電股價衝破1,400元、台積房市區回穩？最新房價統計曝

台積電（2330）股價從7月以後一路創高，不少人認為工程師收入增加，台積電房市區可望回穩。不過，根據最新發布的2025年8月清華安富房價指數，六都台北、新北、桃園年變動率持平，但擁有台積電題材的台中、台南、高雄三都下跌。

其中台中市指數年減3.15%、住宅價格指數年增率已連續四個月為負數，也是目前房價都比去年同期低。台南市年減2.01%、高雄市年減1.61%，年增率也連續三個月為負值。

另外，受惠竹科園區，過去漲勢強勁的新竹，也自2024年8月起，年漲幅逐月下滑，本月指數為270.31，已較去年減少1.18％，顯示2023至2024年間漲幅較強勁的區域開始明顯出現回檔。

另一方面，好時價觀察近期預售屋市場動態，發現過去兩年在資金寬鬆與通膨預期推動下，預售市場一度迎來爆量榮景。2023至2024年間，全台預售屋單月成交量最高曾達16,312戶，兩年累計交易量突破23萬件。

然而，根據預售屋實價登錄資料顯示，2024年第2季全國預售屋交易量達42,964件，但2025年第2季僅剩9,703件，年減幅度高達77.42%，全國各縣市均呈現大幅萎縮。

跌幅最深者依序為新竹縣、苗栗縣、基隆市、新竹市、台南市、高雄市及台中市，萎縮幅度皆超過八成。除基隆市外，

台北市及新北市的萎縮幅度相對較小，分別為55.9%與59.9%。新推個案市場交易量急速降溫，顯示買氣冷凍，後續市場走勢仍待持續觀察。