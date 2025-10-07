快訊

隨著ADR 飆新高 台積電連假後開高走高衝上天價 1,435 元 市值37.21兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股在中秋節連假後持續創新高，台積電ADR周一大漲3.5%，收302.4美元，寫下歷史新高，台積電7日早盤以1,420元開出， 上漲20元，再創歷史新高，股價開高後衝達天價1,435元， 上漲35元， 漲幅2.5%，市值也增至37.21兆元。

美股周一漲跌互見，標普500指數上漲24.49點，漲幅0.4%，收6,740.28點；那斯達克綜合指數上漲161.16點，漲幅0.7%，至收22,941.67點；道瓊工業指數下跌63.31點，跌幅0.1%，收46,694.97點；費城半導體指數大漲2.9%。

台積電ADR持續創高， 周一收在302.4美元，上漲3.5%，收在歷史新高，台積電早盤以1,420元開出，股價衝達1,435元，上漲35元， 漲幅2.5%，市值也增至37.21兆元， 影響大盤指數約292點。

台股早盤以27,029.28點開高，一度拉升至27,188.42點，一舉站上27,000力再創歷史新高， 盤中漲幅逾380點。

根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

台積電股價直往1,500元挺進，預計10月16日召開法說會，將公布第3季財務報告及2025年第4季業績展望；外資在法說會前上調台積電目標價，兩家美系外資已發出調高目標價的報告，其中一家將台積電目標價從1,370元調高到1,600元，重申「買進」評等；另一家將台積電目標價從1,388元上調到1,588元，維持「優於大盤」評等。

