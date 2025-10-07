全台最大軸承製造商東培 跨越近一甲子傳產突圍

台灣最大軸承製造商東培工業發跡於日治時期，在時代的變遷中掌握先機，如今面臨中國供應鏈競爭，公司摒棄價格戰轉向高附加價值與服務，用科技整合跨時代經驗，致力突破框架迎向未來。

東培工業股份有限公司1966年在由台灣東元電機股份有限公司（TECO）、光和貿易股份有限公司、日本NTN株式會社、双日株式會社合資下成立，從代工起步，如今也以TPI自有品牌產品行銷全球，每年生產軸承顆數高達3.5億只，是全台最大的軸承製造商。

東培工業股份有限公司執行副總經理陳奕瑋表示，東培的歷史可以追溯到日治時期，由於一直以來都是進行貿易，缺乏對工廠管理的know-how，因此東培成立初期，軸承生產技術及重要的設備來自NTN，工廠管理的幹部則從東元借調，在股東、員工的群策群力下，經營逐漸步上軌道。

陳奕瑋說，一直到1983年，東培進一步創立自有品牌TPI，憑藉技術、精密與創新三大優勢，產品獲許多世界知名車輛與工具機大廠青睞，包括Honda、Yamaha、KYMCO、SYM，永進機械、台達電、GIANT、DT Swiss等。

中國崛起 營運挑戰脫離舒適圈

陳奕瑋說，公司在二次世界大戰後的艱難期間，找到了日本軸承技術的原廠，透過他們的資源快速的建立出營運框架、一路走到今天，但現在產業已經出現變化，也讓公司思考轉型的方向。

他坦言，中國製造業的崛起對他們造成不小的衝擊，尤其是在COVID-19疫情後，產品差異化日趨困難，中國以更完整的供應鏈全面性攻佔市場，而非僅是價格戰，也讓既有的商業模式消失，「我們勢必要從過去的框架中找到突破」。

陳奕瑋分析，「單純追求高CP值容易淪為第二供應商，東培必須追求能在第一時間成為客戶指名品牌」，提高服務與高附加價值成為轉型主軸，對於許多客戶來說，能夠以大量生產的價格提供客製化產品，就是一大優勢。

除了摒棄價格戰，陳奕瑋也說，他們發現許多客戶重視產品背後的故事、企業的價值，例如2016年里約奧運自行車冠軍車上的花鼓，就是採用TPI的軸承，而這家瑞士高階自行車廠DT Swiss，就是他們長期合作的對象。

跨時代機具整合 科技轉型邁入未來

走過近一甲子，東培的經營團隊歷經過時代的轉折，一次次突圍，但陳奕瑋認為，今天的解藥可能是明天的毒藥，台灣的傳產必須藉由數位轉型、技術創新，並且培育世代交替的人才，才有轉型升級的空間與機會。

東培在2016年開始推動智慧製造轉型，包括產線自動化、機器人運用、生產資訊化與IoT物聯網、設計自動化與知識保留、智慧監控與預測維護，他坦言，「這過程花費了非常大的力氣，才將跨世代的設備與現代科技整合」。

陳奕瑋舉例，過去軸承生產需仰賴人工檢查、調整參數，智慧化能讓流程包含量測完的參數直接回饋到機台，但在要讓PLC（可程式邏輯控制器）接線的過程中，就面臨跨世代機器整合的問題，光是要提取舊機台的參數就很費工。

陳奕瑋說，在團隊努力下，東培成功導入生產執行系統（T-MES），實現機台稼動和品質狀況的即時掌握；工程師繪圖部分開發了內部軸承設計自動化系統；產線設備部分則導入了機器學習和大數據分析模型，也研發了業界領先的主軸用內嵌式感測器軸承。

此外，在AI輔助設計與製程規劃部分，東培也與學界合作開發自動化設計系統，除了能節省設計時間、避免人為計算疏失，也能累積公司數十年來的設計know-how，防止人才斷層對研發的影響。

陳奕瑋強調，台灣傳產若要轉型升級，需要摸索細分市場具備的獨特優勢，聚焦核心技術並持續創新，擺脫薄利多銷或高性價比策略，打造自身成為「隱形冠軍」，並以「製造加上服務」的雙軌發展，用客製化提高客戶黏著度，在品質與交期控制下，提供少量多樣的對應。

陳奕瑋也說，放眼東培的下一步，未來將重新規劃生產據點，從過去的需求地生產，調整為最適地生產，強化外部供應鏈合作，希望優化製造成本，並控管地緣政治風險，因應產業結構性變化。