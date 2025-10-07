蘋果Siri遭研究員投訴涉非法蒐集個資 檢方今展開調查

快訊

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
法國檢方已對蘋果（Apple）旗下語音助理程式Siri展開調查。（路透）

法國檢方今天表示，已對科技巨擘蘋果（Apple）旗下語音助理程式Siri展開調查，起因是1名科技研究員投訴蘋果非法蒐集用戶資料。

路透社報導，這起調查最早係由新聞網站Politico披露，它現由網路犯罪專責警力負責，巴黎的檢察官辦公室已證實相關消息，但未透露更多細節。

這起投訴是科技研究員勒邦尼克（Thomas LeBonniec）所提出，並由法國人權組織「人權聯盟」（LDH）遞交檢方。勒邦尼克受訪時證實，他本人即是投訴來源。

人權聯盟先前說明，投訴內容指控蘋果在未經用戶同意下，蒐集、記錄並分析Siri語音助理上的對話內容。不過此組織今天並未回應媒體詢問。

勒邦尼克表示：「啟動刑事調查的舉動釋放出明確訊號：基本人權至關重要，而且有組織與個人致力維護這些權利。」

蘋果今天回應指出，已分別在2019年及今年加強Siri的隱私保護措施。它在網站1月發布的1篇貼文指出，用戶與Siri的對話從未與行銷人員分享或出售給廣告商。

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

OpenAI與超微達成重磅協議。超微6日宣布，將透過多年合約，提供AI晶片給奧特曼主導的OpenAI，每年可望帶來數百億...

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

高雄市政府昨（6）日表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，宣告台積電高雄廠2奈米投產進度超前，預估...

馬斯克AI投資擬砸5,400億 鴻海、緯創等迎來大商機

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，將大舉投資美國田納西州曼菲斯（Memphis），打算在當地興建兩座大型資料中心。知情人士...

企業需求復甦、消費市場穩步提升 雙A搶搭印度PC成長列車

品牌雙A宏碁、華碩為避開歐美市場面臨關稅、戰爭等不確定因素干擾，積極衝刺印度市場，伴隨印度企業需求強勁復甦，以及當地消費...

送陳其邁001晶圓 魏哲家妙寫藏頭詩

台積電高雄廠2奈米製程晶圓試產成功，高雄市長陳其邁收到台積電董事長魏哲家署名、編碼「K1A001.00」的紀念晶圓，直言...

