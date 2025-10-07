蘋果Siri遭研究員投訴涉非法蒐集個資 檢方今展開調查
法國檢方今天表示，已對科技巨擘蘋果（Apple）旗下語音助理程式Siri展開調查，起因是1名科技研究員投訴蘋果非法蒐集用戶資料。
路透社報導，這起調查最早係由新聞網站Politico披露，它現由網路犯罪專責警力負責，巴黎的檢察官辦公室已證實相關消息，但未透露更多細節。
這起投訴是科技研究員勒邦尼克（Thomas LeBonniec）所提出，並由法國人權組織「人權聯盟」（LDH）遞交檢方。勒邦尼克受訪時證實，他本人即是投訴來源。
人權聯盟先前說明，投訴內容指控蘋果在未經用戶同意下，蒐集、記錄並分析Siri語音助理上的對話內容。不過此組織今天並未回應媒體詢問。
勒邦尼克表示：「啟動刑事調查的舉動釋放出明確訊號：基本人權至關重要，而且有組織與個人致力維護這些權利。」
蘋果今天回應指出，已分別在2019年及今年加強Siri的隱私保護措施。它在網站1月發布的1篇貼文指出，用戶與Siri的對話從未與行銷人員分享或出售給廣告商。
