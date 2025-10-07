觀察站／AI晶片強強結盟 布陣搶市

今年下半年晶片市場風起雲湧，如今超微又將迎來OpenAI這個當紅炸子雞的投資。在生成式ＡＩ與代理式ＡＩ興起之際，ＡＩ晶片與相關能力是戰略物資，業界先各自張羅組戰隊，上下游合縱連橫，看來正逐漸擺開陣勢要進一步搶市。

輝達是目前ＡＩ晶片業的領頭羊，由於ＡＩ基礎建設正方興未艾，相關晶片與系統都相當搶手。不過業界競爭是定律，客戶也不會希望只能採購一家晶片，所以不管是發展特殊應用ＩＣ（ＡＳＩＣ），或採用超微、英特爾的ＡＩ晶片，都是強化供應鏈韌性的合理選擇。

此情勢下，OpenAI投資超微，應算是水到渠成的合作。OpenAI也能在合作關係中進一步採購超微ＡＩ晶片，對公司算是有利，市場上最主要的兩大ＡＩ晶片商都與其有關連，更有機會確保以合乎效益的方式取得ＡＩ晶片與相關產品。不管市場上輝達與超微的競爭態勢如何變化，OpenAI應都不會吃虧。