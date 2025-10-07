聽新聞
OpenAI採用超微GPU 減少依賴輝達

聯合報／ 編譯陳苓、科技組／綜合報導

超微六日宣布，將透過多年合約，提供ＡＩ晶片給OpenAI，每年可望帶來數百億美元營收，OpenAI並可獲認股權證，最多能添購超微百分之十股票。

這是全球ＡＩ產業繼輝達投資OpenAI千億美元，以及輝達與軟銀分別斥資五十億美元、廿億美元入股英特爾，還有OpenAI豪擲三千億美元向甲骨文採購算力之後，再度迎來震撼彈。尤其OpenAI甫獲輝達鉅資力挺，如今卻回頭採購輝達在ＡＩ晶片勁敵超微的產品，並有望入股超微，引發業界高度關注。

業界認為，OpenAI這次大手筆採購超微ＡＩ晶片，為超微產品強力背書。相關消息激勵超微六日早盤股價暴漲近百分之卅，輝達下跌約百分之一。

對超微來說，這個合約是該公司挑戰輝達霸主地位的最大勝利；而對OpenAI而言，則能減少對單一供應商的依賴，並有助培育輝達以外的替代選項。

這紙合約包含OpenAI將分幾年布建超微ＡＩ圖形處理器（ＧＰＵ），總算力達六吉瓦（ＧＷ）。OpenAI明年起，將用超微MI450系列晶片，建造一ＧＷ設施。

超微 OpenAI 輝達 AI GPU

相關新聞

17年的事2年辦好！台積電高雄首批2奈米產出 陳其邁收魏哲家署名紀念晶圓

台積電（2330）高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，預估初期年產值將逾1,500億元。高雄市長陳其邁收到台...

輝達台北設總部恐生變 高雄議員招手：亞灣有三塊地可考慮

輝達（NVIDIA）已攜手鴻海在高雄設先進算力中心，在輝達亞太總部用地難產後，議員郭建盟今天向輝達執行長黃仁勳喊話說，高...

華新科高雄廠驚傳火警 公司：已滅火人員疏散全部平安

高雄地方傳出，被動元件大廠華新科（2492）廠房6日上午6時08分傳出火警，而後約7點21分撲滅，對此，華新科發言管道今...

觀察站／AI晶片強強結盟 布陣搶市

今年下半年晶片市場風起雲湧，如今超微又將迎來OpenAI這個當紅炸子雞的投資。在生成式ＡＩ與代理式ＡＩ興起之際，ＡＩ晶片...

國科會為台積電備地 沙崙園區、楠梓園區同步啟動

台積高雄廠規畫為全球最大先進晶圓製程聚落，國科會啟動擴大南科楠梓園區籌設，並已獲行政院核定，楠梓科學園區將由現第一階段廿...

