OpenAI採用超微GPU 減少依賴輝達

超微六日宣布，將透過多年合約，提供ＡＩ晶片給OpenAI，每年可望帶來數百億美元營收，OpenAI並可獲認股權證，最多能添購超微百分之十股票。

這是全球ＡＩ產業繼輝達投資OpenAI千億美元，以及輝達與軟銀分別斥資五十億美元、廿億美元入股英特爾，還有OpenAI豪擲三千億美元向甲骨文採購算力之後，再度迎來震撼彈。尤其OpenAI甫獲輝達鉅資力挺，如今卻回頭採購輝達在ＡＩ晶片勁敵超微的產品，並有望入股超微，引發業界高度關注。

業界認為，OpenAI這次大手筆採購超微ＡＩ晶片，為超微產品強力背書。相關消息激勵超微六日早盤股價暴漲近百分之卅，輝達下跌約百分之一。

對超微來說，這個合約是該公司挑戰輝達霸主地位的最大勝利；而對OpenAI而言，則能減少對單一供應商的依賴，並有助培育輝達以外的替代選項。

這紙合約包含OpenAI將分幾年布建超微ＡＩ圖形處理器（ＧＰＵ），總算力達六吉瓦（ＧＷ）。OpenAI明年起，將用超微MI450系列晶片，建造一ＧＷ設施。