台積電高雄廠 首批2奈米產出

聯合報／ 記者林政鋒／高雄報導
台積電高雄廠首批二奈米晶圓產出，董事長魏哲家署名、編號001紀念晶圓送市長陳其邁，魏哲家題了一首詩，藏頭詩串連「大南方新矽谷」，寓意高雄成為半導體核心基地的願景。圖／高雄市政府提供
台積電高雄廠首批二奈米晶圓產出，董事長魏哲家署名、編號001紀念晶圓送市長陳其邁，魏哲家題了一首詩，藏頭詩串連「大南方新矽谷」，寓意高雄成為半導體核心基地的願景。圖／高雄市政府提供

高雄市政府昨天表示，台積電高雄F22廠試產的首批十二吋二奈米晶圓順利產出，宣告台積電高雄廠二奈米投產進度超前，預估該廠初期年產值將逾一千五百億元。

台積電先前多次公開表示，二奈米將於下半年如期量產，隨著高雄市政府昨天代台積電「報喜」，並透露高雄廠投產進度超前，意味台積電將迎來新一波營運爆發動能。

台積電將於下周四（十六日）舉行法說會，現正處於法說會前緘默期。市場認為，台積電二奈米已獲得蘋果、輝達、高通、超微、聯發科等大客戶訂單，隨著ＡＩ與高速運算（ＨＰＣ）應用百花齊放，產能供不應求，相關產能布局與客戶訂單狀況，將是法說會焦點。

台積電目前二奈米生產基地已規畫竹科寶山與高雄廠區，其中竹科寶山可擴充四期；高雄方面，市府預告未來台積電將在楠梓基地擴展至五座廠，擴大高雄半導體產業布局。

高雄市長陳其邁昨說，台積電於高雄的投資，是南部半導體布局的重要里程碑，從土地取得、工廠動工與周邊建設均順利推進，隨著二奈米技術於試產成功，高雄不僅成為先進製程的重要基地，更奠定南部科技聚落的領導地位，凸顯戰略地位。

台積電因應半導體市場成長需求，三年前決定高雄設廠，高雄市政府全力動員，十七年的時程縮短至兩年，從土地、水電、交通，甚至教育等基礎建設全部包辦，讓高雄成為全球半導體先進製程的重要基地。

當中最關鍵的水資源，二○二一年全台乾旱，市府提早開鑿抗旱水井，並主動聯繫台積電，表達高雄可提供穩定水源。

而用電方面，高雄擁有三座電廠，去年總發電量（含再生能源）為四二三億度，而高雄市內總售電量占總發電量的百分之七十一點三，發電量仍有餘裕供應產業使用。

