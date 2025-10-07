國科會為台積電備地 沙崙園區、楠梓園區同步啟動

台積高雄廠規畫為全球最大先進晶圓製程聚落，國科會啟動擴大南科楠梓園區籌設，並已獲行政院核定，楠梓科學園區將由現第一階段廿九公頃擴大至一八二點五七公頃，主要是向中油租地，現已送環境部進行二階環評，預計二○二七年中通過，未來作為台積電先進製程基地。

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」，政院強調不會同意；另一方面，國科會加緊為台積電備土地，以利先進製程發展。繼提出南科四期開發計畫之後，國科會同步啟動擴大楠梓園區計畫。

國科會主委吳誠文表示，台灣半導體攸關國家安全、經濟穩定、民生社會因應用ＡＩ持續進步，國科會盡所有可能，協助半導體產業邁向先進製程，提供必要基礎設施，包括土地、水、電。

為儲備半導體產業用地，國科會進行中主要有兩大案，一是沙崙生態科學園區，開發面積五三○公頃，完成後產值可達到二點二兆元，創造三點五萬就業人數。

官員表示，沙崙園區已經啟動環境調查、健康風險評估，以及辦理範疇界定說明會，預計要進行二階環評，估計最快要二○二七年中才能通過環評，之後再進行開發。

第二是擴建楠梓科學園區。楠梓園區最初是以產業園區方式規畫，台積電已建置三期廠房，P1營運中、P2及P3建廠中；楠梓園區第一期廿九公頃於二○二三年七月納入科學園區管轄。因應製程升級及擴增產能需求，國科會辦理籌設計畫第一次修正，行政院於七月核定。官員表示，將一八二點五七公頃全部納入科學園區，預估園區開發經費約五七○點一一億元，以科學園區管理局作業基金編列預算方式辦理。

簡言之，政府為持續維持台灣半導體產業關鍵領先地位，儲備半導體製程產業用地，決定擴建南科高雄第三園區—楠梓園區，扣除掉先前廿九公頃，擴充面積一五三公頃，原則上向中油租地，部分零星私人用地則採價購；此外，因超過百公頃，必須進行二階環評，估計耗時兩年、預計二○二七年中完成。預估完工後產值九千六百億元、創造六千六百個就業機會。

吳誠文表示，我國半導體產業總產值在全球排名第二，僅次於美國，「優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適」是我國四個半導體策略主軸，穩固台灣在ＩＣ設計、晶圓製造及封測的全球領先地位。同時推動國際合作，讓台灣成為全球半導體供應鏈關鍵且可靠的合作夥伴。

他說，現階段全球科技產業的共識是，驅動未來發展的關鍵科技領域是ＡＩ，而驅動ＡＩ發展的不只是ＡＩ模型與演算法，還有主要仰賴台灣製造的先進製程半導體與運算設備，因此台灣逐漸成為全球關注的焦點。