半導體大咖組隊打群架 OpenAI 結盟超微看見趨勢

今年下半年晶片市場可謂風起雲湧，先是英特爾接連幾筆重大投資，獲得強而有力的股東，現在超微又將迎來OpenAI這個當紅炸子雞的投資。在生成式AI與代理式AI興起之際，AI晶片與相關能力是戰略物資，業界先各自張羅組戰隊，上下游合縱連橫，看來正逐漸擺開陣勢要進一步搶市。

輝達是目前AI晶片業的領頭羊，由於AI基礎建設正方興未艾，相關晶片與系統都相當搶手。不過業界競爭是定律，大家都會想分杯羹，客戶也不會希望只能採購一家晶片，所以不管是發展特殊應用IC（ASIC），或採用超微、英特爾的AI晶片，都是強化供應鏈韌性的合理選擇。

輝達日前宣布投資OpenAI約1,000億美元，輝達執行長黃仁勳還認為OpenAI會成為下一個價值「數兆美元」的超大規模公司。根據外電報導，OpenAI規畫以租賃方式取得輝達AI晶片。

在這個情勢下，OpenAI投資超微，應算是水到渠成的合作。

現在OpenAI也能在合作關係中更進一步採購超微的AI晶片，對於該公司算是有利，市場上最主要的兩大AI晶片商都與其有關連，更有機會確保以合乎效益的方式取得AI晶片與相關產品。不管在市場上輝達與超微的競爭態勢如何變化，OpenAI大概都不會吃虧。