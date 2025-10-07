聯發科、高通搶商機 各擅勝場

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

高通與聯發科（2454）都是全球前五大IC設計廠，版圖均橫跨消費性裝置如手機到PC、車用甚至是資料中心等領域，都各有競爭優勢，都想積極搶占AI新浪潮下的新商機。

高通在旗艦手機晶片領域實力堅強，並具備市場優勢，這次客戶端顯然對其最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5也頗為埋單，已宣布包括三星、小米、vivo、OPPO、榮耀、realme、紅米、Sony等15家業者，搭載驍龍8 Elite Gen 5的終端裝置規畫於近期陸續推出。

AI PC方面，高通挑戰x86陣營，對於其驍龍X系列的穩定發展感到受鼓舞，並預期2026年會有超過100款的相關設計進行商業化。

聯發科方面，已是全球手機晶片出貨量龍頭，並宣示接下來在旗艦手機晶片市占率還要繼續提升，目標是希望邁向約近40％。

另外，聯發科在PC領域已跨了兩大步，除了耕耘多年的Chromebook晶片，還已與輝達共同開發GB10超級晶片，用於全世界體積最小的AI超級電腦DGX Spark。如果該公司順利與輝達合作推出安謀（Arm）架構晶片，可謂在PC領域立下新的里程碑。

晶片 手機 高通

延伸閱讀

桃園經發局長張誠向輝達招手 曝青埔A19有三大優勢

輝達台北設總部恐生變 高雄議員招手：亞灣有三塊地可考慮

輝達北士科卡關…他批無能 網曝原因：讓人怕的是賴清德

WSJ：輝達向阿聯供應AI晶片的交易陷停滯 黃仁勳感到沮喪

相關新聞

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

OpenAI與超微達成重磅協議。超微6日宣布，將透過多年合約，提供AI晶片給奧特曼主導的OpenAI，每年可望帶來數百億...

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

高雄市政府昨（6）日表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，宣告台積電高雄廠2奈米投產進度超前，預估...

送陳其邁001晶圓 魏哲家妙寫藏頭詩

台積電高雄廠2奈米製程晶圓試產成功，高雄市長陳其邁收到台積電董事長魏哲家署名、編碼「K1A001.00」的紀念晶圓，直言...

協助台積備地 國科會兩大案並進

為台積電備地，國科會兩大案同步推進。南科四期面積共530公頃，產值2.2兆元；高雄楠梓園區共183公頃（含既有及擴建），...

台積不只會賺錢 ESG也有一套

台積電衝刺先進製程，吸引資金搶進之餘，其實台積電不只「會賺錢、會創高」，在永續治理與減碳轉型等ESG領域的硬實力，成為長...

馬斯克AI投資擬砸5,400億 鴻海、緯創等迎來大商機

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，將大舉投資美國田納西州曼菲斯（Memphis），打算在當地興建兩座大型資料中心。知情人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。