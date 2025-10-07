台積不只會賺錢 ESG也有一套

台積電（2330）衝刺先進製程，吸引資金搶進之餘，其實台積電不只「會賺錢、會創高」，在永續治理與減碳轉型等ESG領域的硬實力，成為長線評價的關鍵加分因子。

台積電的淨零路線圖明確：以2050年達成淨零為目標，並加速RE100進程。台積電於最新《氣候暨自然報告》指出，正加速綠電路線，擴大再生能源部署。

就量化數據來看，台積電統計，2024年環保專案帶來的經濟效益超過58億元（含節能節水與資源循環等），顯示永續投資正在回饋現金流與成本曲線優化。

用水與再生水進度有明確里程碑。2024年以來，台南廠區導入再生水後，全年累計使用1,965萬立方公尺再生水，自來水用量因玵減少31%；同年全公司「以再生水取代其他水源」的比率達17%，已超額完成年度目標，並朝2030年60%以上的里程碑邁進。

美國亞利桑那工業再生水廠（IRWP）則規劃在2028年啟用後，達成近零液體排放（95%回收率以上），進一步強化乾旱區廠務韌性。

綠電與自發電布局同步前進。台積電2024年在既有廠辦屋頂與停車設施持續擴建太陽能系統，累計裝置容量15,912kW（約1.59萬瓩），年發電量約727萬度，並啟動「既有設施再生能源極大化計畫」三年期擴充；同時，公司在各據點以長約採購與在地化方式提高綠電占比。