台積不只會賺錢 ESG也有一套

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

台積電（2330）衝刺先進製程，吸引資金搶進之餘，其實台積電不只「會賺錢、會創高」，在永續治理與減碳轉型等ESG領域的硬實力，成為長線評價的關鍵加分因子。

台積電的淨零路線圖明確：以2050年達成淨零為目標，並加速RE100進程。台積電於最新《氣候暨自然報告》指出，正加速綠電路線，擴大再生能源部署。

就量化數據來看，台積電統計，2024年環保專案帶來的經濟效益超過58億元（含節能節水與資源循環等），顯示永續投資正在回饋現金流與成本曲線優化。

用水與再生水進度有明確里程碑。2024年以來，台南廠區導入再生水後，全年累計使用1,965萬立方公尺再生水，自來水用量因玵減少31%；同年全公司「以再生水取代其他水源」的比率達17%，已超額完成年度目標，並朝2030年60%以上的里程碑邁進。

美國亞利桑那工業再生水廠（IRWP）則規劃在2028年啟用後，達成近零液體排放（95%回收率以上），進一步強化乾旱區廠務韌性。

綠電與自發電布局同步前進。台積電2024年在既有廠辦屋頂與停車設施持續擴建太陽能系統，累計裝置容量15,912kW（約1.59萬瓩），年發電量約727萬度，並啟動「既有設施再生能源極大化計畫」三年期擴充；同時，公司在各據點以長約採購與在地化方式提高綠電占比。

台積電 綠電

延伸閱讀

AI世代ESG新商辦 「中悦ITC」餐廳也減碳

台積電鳳凰城大秀軟實力 無人機升空高掛國旗慶雙十

偷剪台積電電線釀爆炸 男渾身是血爬車逃命遭判刑

台積電（2330）不拆股原因曝光？網一針見血：拆了就髒、散戶太多

相關新聞

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

OpenAI與超微達成重磅協議。超微6日宣布，將透過多年合約，提供AI晶片給奧特曼主導的OpenAI，每年可望帶來數百億...

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

高雄市政府昨（6）日表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，宣告台積電高雄廠2奈米投產進度超前，預估...

送陳其邁001晶圓 魏哲家妙寫藏頭詩

台積電高雄廠2奈米製程晶圓試產成功，高雄市長陳其邁收到台積電董事長魏哲家署名、編碼「K1A001.00」的紀念晶圓，直言...

協助台積備地 國科會兩大案並進

為台積電備地，國科會兩大案同步推進。南科四期面積共530公頃，產值2.2兆元；高雄楠梓園區共183公頃（含既有及擴建），...

台積不只會賺錢 ESG也有一套

台積電衝刺先進製程，吸引資金搶進之餘，其實台積電不只「會賺錢、會創高」，在永續治理與減碳轉型等ESG領域的硬實力，成為長...

馬斯克AI投資擬砸5,400億 鴻海、緯創等迎來大商機

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，將大舉投資美國田納西州曼菲斯（Memphis），打算在當地興建兩座大型資料中心。知情人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。