輝達總部卡關效應 預期建案銷售速度放緩

國內房市在政府大力管制下，買氣持續緊縮，央行在去年9月祭出第七波信用管制後更是急凍，專家指出，北士科房市下一步走向穩中透堅格局，若要等新一波漲勢，則要等輝達真正確定進駐後，才有可能。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，倘若輝達進駐北士科成真，但整體區域發展仍需時間，先前區域建商因為輝達進駐利多而小幅調整價格，實際上有試水溫的意味，但目前在進度不順的情況下，短期內恐怕不敢隨意大漲價。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，過去只要有科技大廠至當地設廠，短期都會掀起一波買氣與投資氛圍，不過通常科技大廠距離實際進駐上還有一段時間，後續若無更大的利多，銷售速度就放緩。

再者，如今大環境不佳，如果「利多案」拖延太久，沒有持續的刺激，通常房市的熱度會因資訊疲乏而消退，就是會有潮水退去的狀況，像南部就是最好的例子。若未來輝達不進駐北士科，短期確實可能會打回原形，不過因為北士科本身還是有首都門牌、難得重劃區、醫療與AI產業園區，及品牌建商齊聚、未來捷運開通等優勢，未來可能創高價能力減弱。反之，若輝達確定進駐北士科，屆時將會大幅增加區域市場信心，等待實際蓋好、人流進來後，可能又會引起新一波買氣。