協助台積備地 國科會兩大案並進

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台積電（2330）備地，國科會兩大案同步推進。南科四期面積共530公頃，產值2.2兆元；高雄楠梓園區共183公頃（含既有及擴建），產值9,600億元。據了解，兩案接下來都將進入二階環評，預計2027年中通過環評後，土地便能到位。

美國商務部長盧特尼克拋出「美台晶片製造五五分」的構想，市場高度關注，政院一再強調不會同意，另方面，國科會加緊為台積電備妥土地，以利先進製程發展。繼提出南科四期開發計畫之後，國科會同步啟動擴大楠梓園區計畫。

國科會主委吳誠文表示，台灣半導體攸關國家安全、經濟穩定，國科會盡所有可能，協助半導體產業邁向先進製程，提供必要基礎設施，包括土地、水、電。科學園區資源非常寶貴，園區擴建將優先聚焦在先進製程及先進封裝。

為儲備半導體產業用地，國科會現有兩大案正在進行，一是沙崙生態科學園區（南科四期），開發面積約530公頃，完成後產值更可達到2.2兆元，創造3.5萬就業人數。官員表示，沙崙園區已啟動環境調查，健康風險評估及辦理範疇界定說明會，預計要進行二階環評，估計最快要2027年中才能通過環評。

第二是擴建楠梓科學園區。

楠梓園區最初是以產業園區方式規畫，台積電已建置三期廠房，P1營運中、P2及P3建廠中；楠梓園區第一期29公頃於2023年7月納入科學園區管轄。

台積電 環評 半導體

相關新聞

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

OpenAI與超微達成重磅協議。超微6日宣布，將透過多年合約，提供AI晶片給奧特曼主導的OpenAI，每年可望帶來數百億...

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

高雄市政府昨（6）日表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，宣告台積電高雄廠2奈米投產進度超前，預估...

送陳其邁001晶圓 魏哲家妙寫藏頭詩

台積電高雄廠2奈米製程晶圓試產成功，高雄市長陳其邁收到台積電董事長魏哲家署名、編碼「K1A001.00」的紀念晶圓，直言...

台積不只會賺錢 ESG也有一套

台積電衝刺先進製程，吸引資金搶進之餘，其實台積電不只「會賺錢、會創高」，在永續治理與減碳轉型等ESG領域的硬實力，成為長...

馬斯克AI投資擬砸5,400億 鴻海、緯創等迎來大商機

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，將大舉投資美國田納西州曼菲斯（Memphis），打算在當地興建兩座大型資料中心。知情人士...

