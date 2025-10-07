協助台積備地 國科會兩大案並進

為台積電（2330）備地，國科會兩大案同步推進。南科四期面積共530公頃，產值2.2兆元；高雄楠梓園區共183公頃（含既有及擴建），產值9,600億元。據了解，兩案接下來都將進入二階環評，預計2027年中通過環評後，土地便能到位。

美國商務部長盧特尼克拋出「美台晶片製造五五分」的構想，市場高度關注，政院一再強調不會同意，另方面，國科會加緊為台積電備妥土地，以利先進製程發展。繼提出南科四期開發計畫之後，國科會同步啟動擴大楠梓園區計畫。

國科會主委吳誠文表示，台灣半導體攸關國家安全、經濟穩定，國科會盡所有可能，協助半導體產業邁向先進製程，提供必要基礎設施，包括土地、水、電。科學園區資源非常寶貴，園區擴建將優先聚焦在先進製程及先進封裝。

為儲備半導體產業用地，國科會現有兩大案正在進行，一是沙崙生態科學園區（南科四期），開發面積約530公頃，完成後產值更可達到2.2兆元，創造3.5萬就業人數。官員表示，沙崙園區已啟動環境調查，健康風險評估及辦理範疇界定說明會，預計要進行二階環評，估計最快要2027年中才能通過環評。

第二是擴建楠梓科學園區。

楠梓園區最初是以產業園區方式規畫，台積電已建置三期廠房，P1營運中、P2及P3建廠中；楠梓園區第一期29公頃於2023年7月納入科學園區管轄。