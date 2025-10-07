送陳其邁001晶圓 魏哲家妙寫藏頭詩

台積電（2330）高雄廠2奈米製程晶圓試產成功，高雄市長陳其邁收到台積電董事長魏哲家署名、編碼「K1A001.00」的紀念晶圓，直言心情「百感交集」，並預告先進半導體新時代來臨，高雄正崛起。

特別的是，魏哲家在致贈陳其邁的紀念晶圓中題了一首詩，詩云：大鵬展翅開新局，南方沃土育英才。方圓千里共協力，新猷開拓展鴻圖。矽晶聚才謀發展，谷地生金富庶來。藏頭詩巧妙串連「大南方新矽谷」，寓意高雄成為半導體核心基地的願景。

陳其邁說，高雄能成為全球半導體最先進製程聚落，離不開市民支持、中央政策、台積電投資與市府團隊努力，這份紀念晶圓不僅具歷史意義，更將激勵市府持續建構完整半導體產業鏈。