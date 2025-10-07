送陳其邁001晶圓 魏哲家妙寫藏頭詩

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
台積電高雄廠首批2奈米晶圓產出，董事長魏哲家署名、編號001紀念晶圓送市長陳其邁。高雄市府／提供
台積電高雄廠首批2奈米晶圓產出，董事長魏哲家署名、編號001紀念晶圓送市長陳其邁。高雄市府／提供

台積電（2330）高雄廠2奈米製程晶圓試產成功，高雄市長陳其邁收到台積電董事長魏哲家署名、編碼「K1A001.00」的紀念晶圓，直言心情「百感交集」，並預告先進半導體新時代來臨，高雄正崛起。

特別的是，魏哲家在致贈陳其邁的紀念晶圓中題了一首詩，詩云：大鵬展翅開新局，南方沃土育英才。方圓千里共協力，新猷開拓展鴻圖。矽晶聚才謀發展，谷地生金富庶來。藏頭詩巧妙串連「大南方新矽谷」，寓意高雄成為半導體核心基地的願景。

陳其邁說，高雄能成為全球半導體最先進製程聚落，離不開市民支持、中央政策、台積電投資與市府團隊努力，這份紀念晶圓不僅具歷史意義，更將激勵市府持續建構完整半導體產業鏈。

台積電 半導體 晶圓

延伸閱讀

高市府跨局處團隊助救災 陳其邁赴花蓮打氣

財劃法修法短少174億元 陳其邁籲「高雄市長出身」韓國瑜主持公道

台積電高雄2奈米「第一片晶片」贈高市府 陳其邁：百感交集

盧秀燕最大假想敵不是賴清德 他點名竟是「榜外」的陳其邁

相關新聞

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

OpenAI與超微達成重磅協議。超微6日宣布，將透過多年合約，提供AI晶片給奧特曼主導的OpenAI，每年可望帶來數百億...

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

高雄市政府昨（6）日表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，宣告台積電高雄廠2奈米投產進度超前，預估...

送陳其邁001晶圓 魏哲家妙寫藏頭詩

台積電高雄廠2奈米製程晶圓試產成功，高雄市長陳其邁收到台積電董事長魏哲家署名、編碼「K1A001.00」的紀念晶圓，直言...

協助台積備地 國科會兩大案並進

為台積電備地，國科會兩大案同步推進。南科四期面積共530公頃，產值2.2兆元；高雄楠梓園區共183公頃（含既有及擴建），...

台積不只會賺錢 ESG也有一套

台積電衝刺先進製程，吸引資金搶進之餘，其實台積電不只「會賺錢、會創高」，在永續治理與減碳轉型等ESG領域的硬實力，成為長...

馬斯克AI投資擬砸5,400億 鴻海、緯創等迎來大商機

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，將大舉投資美國田納西州曼菲斯（Memphis），打算在當地興建兩座大型資料中心。知情人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。