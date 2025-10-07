印度市場崛起 宏碁、華碩攜手當地ODM廠擴大產能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

因應印度市場崛起，PC品牌廠不約而同加強「印度製造」策略，宏碁（2353）、微星（2377）、聯想等在當地皆設有工廠，以因應印度持續成長的企業端及政府標案需求；與此同時，宏碁、華碩（2357）也攜手當地ODM廠擴大產能，希望迅速搶占消費性市場需求。

印度政府力推PLI（生產連結激勵措施）下，近年PC品牌廠多以自製或攜手印度ODM廠的模式，雙線並進搶攻當地市場。

微星已於9月宣布，旗下最新Katana與Crosshair系列筆電將於印度本地投入生產，並搭載最新輝達GeForce RTX 50系列顯示卡。

微星此次生產計畫將於印度金奈（Chennai） 工廠展開，並由微星與製造合作夥伴Syrma SGS Technology攜手推動。

微星自2024年開始，已在印度推行Modern與Katana系列的在地製造。

華碩印度生產策略主要委託供應鏈夥伴，目前在印度除了一般消費性、商用PC外，也延伸到高價的電競機種。隨著華碩近年將資源開始大量投入印度商用PC市場，為了拿下更多政府標案，預計印度在地製造規模也將持續攀升。

宏碁於印度採雙軌策略，除了擁有自有工廠外，同步委託當地ODM廠生產產品。其自有工廠設於朋迪治里市（Puducherry），該廠生產桌機超過20年，近年更開始在印度製造筆電、All-in-One電腦及平板。

聯想在印度設有自有工廠，預計未來三年供應印度市場的PC將達到全數在地製造。今年第2季度聯想在印度PC市場出貨量達71萬台、年增19.3%，增長幅度居五大PC廠之首，其印度自有工廠優勢是快速增長關鍵之一。

印度 微星

相關新聞

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

OpenAI與超微達成重磅協議。超微6日宣布，將透過多年合約，提供AI晶片給奧特曼主導的OpenAI，每年可望帶來數百億...

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

高雄市政府昨（6）日表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，宣告台積電高雄廠2奈米投產進度超前，預估...

送陳其邁001晶圓 魏哲家妙寫藏頭詩

台積電高雄廠2奈米製程晶圓試產成功，高雄市長陳其邁收到台積電董事長魏哲家署名、編碼「K1A001.00」的紀念晶圓，直言...

協助台積備地 國科會兩大案並進

為台積電備地，國科會兩大案同步推進。南科四期面積共530公頃，產值2.2兆元；高雄楠梓園區共183公頃（含既有及擴建），...

台積不只會賺錢 ESG也有一套

台積電衝刺先進製程，吸引資金搶進之餘，其實台積電不只「會賺錢、會創高」，在永續治理與減碳轉型等ESG領域的硬實力，成為長...

馬斯克AI投資擬砸5,400億 鴻海、緯創等迎來大商機

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，將大舉投資美國田納西州曼菲斯（Memphis），打算在當地興建兩座大型資料中心。知情人士...

