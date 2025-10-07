印度市場崛起 宏碁、華碩攜手當地ODM廠擴大產能

因應印度市場崛起，PC品牌廠不約而同加強「印度製造」策略，宏碁（2353）、微星（2377）、聯想等在當地皆設有工廠，以因應印度持續成長的企業端及政府標案需求；與此同時，宏碁、華碩（2357）也攜手當地ODM廠擴大產能，希望迅速搶占消費性市場需求。

印度政府力推PLI（生產連結激勵措施）下，近年PC品牌廠多以自製或攜手印度ODM廠的模式，雙線並進搶攻當地市場。

微星已於9月宣布，旗下最新Katana與Crosshair系列筆電將於印度本地投入生產，並搭載最新輝達GeForce RTX 50系列顯示卡。

微星此次生產計畫將於印度金奈（Chennai） 工廠展開，並由微星與製造合作夥伴Syrma SGS Technology攜手推動。

微星自2024年開始，已在印度推行Modern與Katana系列的在地製造。

華碩印度生產策略主要委託供應鏈夥伴，目前在印度除了一般消費性、商用PC外，也延伸到高價的電競機種。隨著華碩近年將資源開始大量投入印度商用PC市場，為了拿下更多政府標案，預計印度在地製造規模也將持續攀升。

宏碁於印度採雙軌策略，除了擁有自有工廠外，同步委託當地ODM廠生產產品。其自有工廠設於朋迪治里市（Puducherry），該廠生產桌機超過20年，近年更開始在印度製造筆電、All-in-One電腦及平板。

聯想在印度設有自有工廠，預計未來三年供應印度市場的PC將達到全數在地製造。今年第2季度聯想在印度PC市場出貨量達71萬台、年增19.3%，增長幅度居五大PC廠之首，其印度自有工廠優勢是快速增長關鍵之一。