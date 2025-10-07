馬斯克AI投資擬砸5,400億 鴻海、緯創等迎來大商機

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，將大舉投資美國田納西州曼菲斯（Memphis），打算在當地興建兩座大型資料中心。知情人士透露，馬斯克需斥資至少180億美元（逾新台幣5,400億元），加碼採購約30萬組輝達晶片，才能讓曼菲斯計畫大功告成。

馬斯克AI布局主力在其轉投資的AI新創xAI，曼菲斯相關大投資即是為xAI衝刺算力部署的重要計畫。法人預期，馬斯克加碼大買輝達晶片，後續也將掀起龐大AI伺服器建置潮，xAI的伺服器主力供應商為戴爾，台廠中，鴻海（2317）、緯創、英業達都是戴爾的伺服器相關代工夥伴，將同步迎來大商機。

鴻海預告，本季AI機櫃出貨持續放量，資通訊（ICT）產品進入下半年旺季，看好營運逐季成長。業內人士指出，鴻海出貨輝達的GB200的AI伺服器機櫃相當暢旺，最新GB300相關產品也從9月開始放量，可望逐步貢獻鴻海第4季業績。

曼菲斯是馬斯克砸下重金進軍AI領域的戰爭前線，xAI已在這座城市興建名為「Colossus」的大型資料中心。Colossus號稱是全球最大超級電腦，配備20多萬組輝達晶片，為AI聊天機器人Grok背後技術提供動力。

Colossus營運後，規模比Colossus更大的第二座資料中心Colossus 2如今也即將完工。馬斯克曾透露Colossus 2總計將有55萬組晶片，並暗示這座資料中心最終可能有100萬個處理單元。

美國媒體引述知情人士說法報導，馬斯克要加碼採購約30萬組輝達晶片才能完成曼菲斯計畫，他將為這些晶片至少支出180億美元。

另一方面，xAI已證實正在探索開發電玩遊戲，已開出職稱為「電玩輔導師」的新全職職缺。根據職缺公告，電玩輔導師將訓練Grok為用戶生成既有趣又創新的電玩，並就電玩計畫提供標註、回饋與建議，時薪介於45至100美元，相當於年薪介於9.36萬至20.8萬美元。

馬斯克6日也在社群媒體X上透露，xAI遊戲工作室明年底前將推出一部AI生成的遊戲。

儘管馬斯克曾說AI是人類「最大的生存威脅」，但他還是在2015年與奧特曼共同創辦OpenAI。後來兩人鬧翻，馬斯克退出OpenAI，著手打造xAI公司。



延伸閱讀

半導體大咖組隊打群架 OpenAI 結盟超微看見趨勢