輝達總部卡關效應 北士科房市出現降溫跡象

北士科周邊房市近期有降溫跡象，隨著近期輝達前進北士科蓋總部逢波瀾，當地多家建商憂心恐加劇買氣縮手態勢，近期已出現買方意願、成交價等關鍵指標持續下滑的狀況。

輝達5月宣布有意前進北士科蓋總部，一度讓北士科房市強強滾，惟隨著「輝達要來了」的效應逐步退散，當地房市同步受影響。根據591新建案統計，今年9月北士科重劃區內的預售成交行情約每坪約116.8萬元，僅較5月輝達宣布要進駐時，增加0.3%。

實價登錄資料也顯示，今年前八月北士科重劃區內的預售交易量約320筆，較去年同期近400筆下滑近兩成，重劃區行情也停留在116萬元，較5月時漲幅明顯有限。10月以來輝達總部進駐北士科出現雜音，業內憂心將進一步干擾當地房市。根據在台北市北士科多家推案的指標建商透露，近期北士科的預售案成交量較5月間有放緩趨勢，包括買方意願、成交價等均相對疲軟，其中遠雄、潤泰等都提出類似看法。

業內指出，5月輝達前進北士科消息釋出時，確實有小漲一波，但不久後因該案並未有新進度，買方的追價意願也相對不高。

針對近期北士科市況，遠雄指出，5月輝達宣布時，的確造成一波熱潮，個案來客量均有明顯增加，也有帶動成交狀況，但這樣的熱度隨著時間推移逐漸有遞減的感覺。就市況來看，整體房市氛圍仍受到央行選擇性信用管制、川普關稅戰影響經濟等多重影響，加上輝達進駐北士科的案子似乎並未如預期順利，因此建案去化有放緩跡象，逐漸回歸正常，比較沒有像先前輝達熱度剛來、銷售速度大增的情況，現階段就是穩健去化中。

潤泰也指出，「潤泰之森」7月剛開案時，確實受到輝達總部題材帶動，成交速度較快，目前已售近八成，近一個月則是有放緩跡象，但主要是剩下的戶別為獨棟別墅、高樓層塔樓屬於高總價的產品，總價幾乎都是超過7,000萬元。這部分的高總價產品，當初針對AI半導體科技人才設計，倘若輝達確定進駐，肯定會拉高對高資產族群信心，但若落空，未來可能將重新調整銷售策略。

591新建案新聞課組長林哲緯指出，目前市場上對北士科信心呈現建商強、買方弱的情形，一方面可能與實價登錄尚未完全揭露有關，另一方面也反映出即便區域有議題活水注入，但因大環境不佳且價格相對高檔下，成長動能仍相對有限。目前當地品牌建商個案開價都已來到130萬元上下，而今年5月輝達總部議題消息一出，更有不少業者醞釀調價或封盤，如今話題熱度退燒，買方觀望自然也不意外。



