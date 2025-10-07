當地企業需求復甦、消費市場穩步提升 雙A搶搭印度 PC 成長列車

品牌雙A宏碁（2353）、華碩（2357）為避開歐美市場面臨關稅、戰爭等不確定因素干擾，積極衝刺印度市場，伴隨印度企業需求強勁復甦，以及當地消費市場穩步提升，印度PC市場商機看俏，雙A正搭上印度這波PC成長列車。

業界分析，印度PC市場今年呈現穩健增長，伴隨當地企業積極布署AI基建，印度AI PC出貨量呈現倍數成長，為宏碁、華碩帶來龐大機會。

與此同時，隨著微軟將於10月中旬停止支援Windows 10作業系統，印度企業為升級Windows 11，帶動當地商用PC出貨量顯著成長，加上「印度製造」近年吸引大批外資企業進駐，相關需求成為當地市場另一增長引擎。

整體來看，研調機構Canalys預估，數位化、Windows 11升級潮，以及AI趨勢將持續帶動印度PC市場成長，預估2025年印度PC市場出貨量將達1,510萬台，年增7%，2026年持續看增。

台灣品牌方面，以宏碁表現最出色，為印度第三大PC廠，今年第2季出貨量為51.8萬台，年增4.2%，市占率14.5%；華碩則為印度第五大PC品牌，第2季出貨26.7萬台，年增12.4%，市占率為7.5%。

宏碁在印度商用PC市場為領先者，近年積極衝刺當地消費性市場，帶動其市場滲透率快速提升，市占率從過往6%至8%，提升至近期15%，公司看好成長動能將持續。宏碁目前已擠下戴爾，躍升印度消費性PC第三大品牌。

為進一步擴大印度市占率，宏碁已拍板將2026年亞洲電競大賽「Predator League」移師印度舉辦，希望藉此提高宏碁在當地消費性市場能見度及銷售量。

華碩則主要深耕印度消費性市場，產品線涵蓋電競及AI PC，此外，華碩近年全力衝刺伺服器市場，在印度也有相當業務規模。

除了宏碁、華碩外，台灣另一PC品牌微星近年也積極布局印度市場，以銷售筆電產品為主。



