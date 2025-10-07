聽新聞
OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

經濟日報／ 編譯陳苓、科技組／綜合報導
OpenAI與超微達成重磅協議。 路透
OpenAI與超微達成重磅協議。 路透

OpenAI超微達成重磅協議。超微6日宣布，將透過多年合約，提供AI晶片給奧特曼主導的OpenAI，每年可望帶來數百億美元營收，OpenAI並可獲認股權證，最多能添購超微10%股票。

這是全球AI界繼輝達砸千億美元投資OpenAI，及輝達與軟銀分別斥資50億美元、20億美元入股英特爾，還有OpenAI豪擲3,000億美元向甲骨文採購算力之後，再度迎來一顆震撼彈。尤其OpenAI甫獲得輝達鉅資力挺，如今卻回頭採購輝達在AI晶片勁敵超微的產品，並有望入股超微，引發業界高度關注。

法人指出，輝達、超微的AI晶片都由台積電（2330）代工，OpenAI現為業界當紅炸子雞，無論其採用哪一家AI晶片，台積電都是大贏家，預料OpenAI後續也會擴大AI伺服器委外代工訂單，鴻海、廣達等代工廠同步得利，若超微乘勢出線，也將帶旺健策、群聯等超微既有協力廠。

相關消息激勵超微6日美股早盤股價暴漲27%，輝達則下跌約1%。

超微執行副總諾洛德（Forrest Norrod）5日表示：「我們認為這個協議是變革性的，不只對超微如此，對整體業界動態亦然」。

根據超微與OpenAI簽署的合約，OpenAI將從2026下半年起，分幾年布建超微AI晶片，總算力達6GW（10億瓦）。OpenAI明年起，將用即將上市的超微MI450系列晶片，建造1GW設施，超微將從此時開始認列營收。

超微主管估計，此協議每年營收將達數百億美元；且相關效應加持下，未來幾年可從OpenAI和其他客戶，取得1,000億美元以上的新營收。超微策略主管海因（Mat Hein）指出，其他人將會跟進，這是業界先例，會對廣泛生態系帶來重大影響。

另外，超微將給OpenAI認股權證，最多可購入1.6億股超微股票、約10%股權，每股價格為1美分。

AI 超微 輝達

