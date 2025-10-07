台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

高雄市政府昨（6）日表示，台積電（2330）高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，宣告台積電高雄廠2奈米投產進度超前，預估該廠初期年產值將逾1,500億元，並且會在楠梓擴展至五座廠。

台積電先前多次公開表示，2奈米將於下半年如期量產，隨著高雄市政府昨天代台積電「報喜」，並透露高雄廠投產進度超前，意味台積電將迎來新一波營運爆發動能。

台積電將於下周四（16日）舉行法說會，現正處於法說會前緘默期。市場普遍認為，台積電2奈米已獲得蘋果、輝達、高通、超微、聯發科等大客戶訂單，隨著AI與高速運算（HPC）應用百花齊放，產能供不應求，相關產能布局與客戶訂單狀況，將是法說會焦點。

台積電目前2奈米生產基地已規畫竹科寶山與高雄廠區，其中，竹科寶山可擴充四期；高雄方面，市府預告，未來台積電將在楠梓基地擴展至五座廠，擴大高雄半導體產業布局。

高雄市長陳其邁昨日表示，台積電於高雄的投資，是南部半導體布局的重要里程碑，從土地取得、工廠動工與周邊建設均順利推進，隨著2奈米技術於試產成功，高雄不僅成為先進製程的重要基地，更奠定南部科技聚落的領導地位，凸顯戰略地位。

台積電因應半導體市場成長需求，三年前決定高雄設廠，高雄市政府全力動員，化不可能為可能，17年的時程縮短至二年，從土地、水電、交通，甚至教育等基礎建設全部包辦，終能三年磨利劍，讓高雄成為全球半導體先進製程的重要基地。