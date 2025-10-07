AI賦能維運 中華電信成果浮現

AI趨勢下，不僅汽車從輔助系統駕駛、半自動到全自動化駕駛，電信網路也從AI輔助，邁向未來自動化目標，目前中華電信（2412）光是AI賦能網路維運，已有節能、節費、提升效率初步成果。

近年中華電信積極導入AI賦能內部營運等，透過行動AI魔手、AI助手、市話AI小幫手以及網路數位分身，協助網路維運，達成節能節費、網路安全、客訴處理、智慧選址、精準建設及維運助理六大成果。

中華電信總經理林榮賜舉例表示，針對低話務高耗能基地台彈性關閉等，降低2,400萬採購支出，年省300萬電費；透過行動AI魔手進行基地站台智慧選址，環境情報及決策分析效率都提升八到九成，並進一步分析網路訊務達到精準建設，更提升網路資安防護與檢測，自動化報告生成及異常分析。

同時中華電信透過AI助手處理行動網路客訴，客訴處理效率提升90%，根因分析正確率提升七成，信令智慧維運助理及市話AI小幫手提升67%知識查找效率，並提升85%維運效率。

此外，中華電信使用網路數位分身，精準模擬並調整路線，先演練，再改接，確保網路服務品質。

中華電信指出，將網路數位分身來進行訊務疏通改接，網管資料可視化，透過觀察全網訊務負載拓樸（Topology），依情境區分訊務負載拓樸，進行模擬沙箱與模型庫，提供預測與模擬策略，最後執行模擬決策及效果評估，藉此調整骨幹網路及接取網路與優化。