AI賦能維運 中華電信成果浮現

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

AI趨勢下，不僅汽車從輔助系統駕駛、半自動到全自動化駕駛，電信網路也從AI輔助，邁向未來自動化目標，目前中華電信（2412）光是AI賦能網路維運，已有節能、節費、提升效率初步成果。

近年中華電信積極導入AI賦能內部營運等，透過行動AI魔手、AI助手、市話AI小幫手以及網路數位分身，協助網路維運，達成節能節費、網路安全、客訴處理、智慧選址、精準建設及維運助理六大成果。

中華電信總經理林榮賜舉例表示，針對低話務高耗能基地台彈性關閉等，降低2,400萬採購支出，年省300萬電費；透過行動AI魔手進行基地站台智慧選址，環境情報及決策分析效率都提升八到九成，並進一步分析網路訊務達到精準建設，更提升網路資安防護與檢測，自動化報告生成及異常分析。

同時中華電信透過AI助手處理行動網路客訴，客訴處理效率提升90%，根因分析正確率提升七成，信令智慧維運助理及市話AI小幫手提升67%知識查找效率，並提升85%維運效率。

此外，中華電信使用網路數位分身，精準模擬並調整路線，先演練，再改接，確保網路服務品質。

中華電信指出，將網路數位分身來進行訊務疏通改接，網管資料可視化，透過觀察全網訊務負載拓樸（Topology），依情境區分訊務負載拓樸，進行模擬沙箱與模型庫，提供預測與模擬策略，最後執行模擬決策及效果評估，藉此調整骨幹網路及接取網路與優化。

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

OpenAI與超微達成重磅協議。超微6日宣布，將透過多年合約，提供AI晶片給奧特曼主導的OpenAI，每年可望帶來數百億...

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

高雄市政府昨（6）日表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，宣告台積電高雄廠2奈米投產進度超前，預估...

送陳其邁001晶圓 魏哲家妙寫藏頭詩

台積電高雄廠2奈米製程晶圓試產成功，高雄市長陳其邁收到台積電董事長魏哲家署名、編碼「K1A001.00」的紀念晶圓，直言...

協助台積備地 國科會兩大案並進

為台積電備地，國科會兩大案同步推進。南科四期面積共530公頃，產值2.2兆元；高雄楠梓園區共183公頃（含既有及擴建），...

台積不只會賺錢 ESG也有一套

台積電衝刺先進製程，吸引資金搶進之餘，其實台積電不只「會賺錢、會創高」，在永續治理與減碳轉型等ESG領域的硬實力，成為長...

馬斯克AI投資擬砸5,400億 鴻海、緯創等迎來大商機

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，將大舉投資美國田納西州曼菲斯（Memphis），打算在當地興建兩座大型資料中心。知情人士...

