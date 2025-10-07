聽新聞
0:00 / 0:00

中華電自動化帶旺網通廠 合勤控、智易、亞旭等喜迎商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信。圖／中華電信提供
中華電信。圖／中華電信提供

電信龍頭中華電信（2412）邁向網路自動化，除5G基地台擁有遠端控制自動化管理功能，未來五年將逐步汰換升級七、八百萬台用戶端設備，外界看好，網通廠合勤控（3704）、智易（3596）、亞旭等可望迎來百億換機商機。

中華電信總經理林榮賜表示，中華電信自治網路發展與國際並駕齊驅，未來要達Level 4自治化，要讓用戶達到零等待、零接觸及零障礙的使用體驗。

據了解，中華電信規劃，網路規劃及採購都朝向自動化管理方向邁進，未來幾年陸續升級，將自動化管理上萬台基站及七、八百萬台用戶端設備。

近年中華電信逐步導入自動化系統及AI應用。林榮賜指出，截至2024年，中華電信網路治理屬於Level 3階段，以人員為主，系統輔助人員進行維運監視查詢及分析能力，自2025年起到2030年，中華電信將分兩階段邁向Level 4，轉為以系統為主，人員輔助系統。

中華電信規劃，從訴求、感知、分析、決策到執行，都無人為介入的閉環式自動化管理，讓網路管理走向「人類協助機器」的營運模式。

林榮賜強調，現在中華電信自治網路發展已經與國際並駕齊驅，目標更要提供客戶Zero-X使用體驗，包含零等待、零接觸及零障礙，為系統建置Self-X管理能力，達到自主服務、自主供裝及自主品保。

過往中華電信不管是基地台發生障礙或者是家用的寬頻閘道器、MOD、無線路由器發生問題，用戶都得打電話進客服，安排工程人員排修，即使中華電信查測團隊（外包為主）高達6,000人，但客戶仍需等待且依照排程進行維修。

隨著中華電信網路自動化趨勢，以AI提升網路自治能力，近年中華電信與基地台供應商諾基亞、愛立信合作，導入AI實現無線接取網路的自主網路優化及自動化能源管理，透過自動化管理近兩萬個站點，包含預防性查測維修、自動修復、自動調配網路流量、主動備援切換甚至離峰時彈性休眠等。

現在中華電信網路自動化趨勢跨向家用端設備，業界推估，中華電信擁有460多萬寬頻用戶，MOD用戶約200萬，加上家庭用戶持續申辦無線網路方案，家用無線基地台應有上百萬，可望分五年逐年汰換，未來採購除持續推動10G PON、WiFi 6甚至WiFi 7等技術升級，要符合遠端管理的TR069應用層協定，也將成為採購的「標配」。

中華電信 AI

延伸閱讀

硬體功能到安全防護全升級！Apple Watch SE 3成家長新一代神隊友

影／插手中華電信升遷？陳玉珍反嗆工會幹部濫權「不聽話就打壓」

中華電奪數位轉型鼎革獎

都是為了iPhone 17 ！中華電信「頭香」排隊200小時

相關新聞

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

OpenAI與超微達成重磅協議。超微6日宣布，將透過多年合約，提供AI晶片給奧特曼主導的OpenAI，每年可望帶來數百億...

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

高雄市政府昨（6）日表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，宣告台積電高雄廠2奈米投產進度超前，預估...

送陳其邁001晶圓 魏哲家妙寫藏頭詩

台積電高雄廠2奈米製程晶圓試產成功，高雄市長陳其邁收到台積電董事長魏哲家署名、編碼「K1A001.00」的紀念晶圓，直言...

協助台積備地 國科會兩大案並進

為台積電備地，國科會兩大案同步推進。南科四期面積共530公頃，產值2.2兆元；高雄楠梓園區共183公頃（含既有及擴建），...

台積不只會賺錢 ESG也有一套

台積電衝刺先進製程，吸引資金搶進之餘，其實台積電不只「會賺錢、會創高」，在永續治理與減碳轉型等ESG領域的硬實力，成為長...

馬斯克AI投資擬砸5,400億 鴻海、緯創等迎來大商機

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，將大舉投資美國田納西州曼菲斯（Memphis），打算在當地興建兩座大型資料中心。知情人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。