中華電自動化帶旺網通廠 合勤控、智易、亞旭等喜迎商機

電信龍頭中華電信（2412）邁向網路自動化，除5G基地台擁有遠端控制自動化管理功能，未來五年將逐步汰換升級七、八百萬台用戶端設備，外界看好，網通廠合勤控（3704）、智易（3596）、亞旭等可望迎來百億換機商機。

中華電信總經理林榮賜表示，中華電信自治網路發展與國際並駕齊驅，未來要達Level 4自治化，要讓用戶達到零等待、零接觸及零障礙的使用體驗。

據了解，中華電信規劃，網路規劃及採購都朝向自動化管理方向邁進，未來幾年陸續升級，將自動化管理上萬台基站及七、八百萬台用戶端設備。

近年中華電信逐步導入自動化系統及AI應用。林榮賜指出，截至2024年，中華電信網路治理屬於Level 3階段，以人員為主，系統輔助人員進行維運監視查詢及分析能力，自2025年起到2030年，中華電信將分兩階段邁向Level 4，轉為以系統為主，人員輔助系統。

中華電信規劃，從訴求、感知、分析、決策到執行，都無人為介入的閉環式自動化管理，讓網路管理走向「人類協助機器」的營運模式。

林榮賜強調，現在中華電信自治網路發展已經與國際並駕齊驅，目標更要提供客戶Zero-X使用體驗，包含零等待、零接觸及零障礙，為系統建置Self-X管理能力，達到自主服務、自主供裝及自主品保。

過往中華電信不管是基地台發生障礙或者是家用的寬頻閘道器、MOD、無線路由器發生問題，用戶都得打電話進客服，安排工程人員排修，即使中華電信查測團隊（外包為主）高達6,000人，但客戶仍需等待且依照排程進行維修。

隨著中華電信網路自動化趨勢，以AI提升網路自治能力，近年中華電信與基地台供應商諾基亞、愛立信合作，導入AI實現無線接取網路的自主網路優化及自動化能源管理，透過自動化管理近兩萬個站點，包含預防性查測維修、自動修復、自動調配網路流量、主動備援切換甚至離峰時彈性休眠等。

現在中華電信網路自動化趨勢跨向家用端設備，業界推估，中華電信擁有460多萬寬頻用戶，MOD用戶約200萬，加上家庭用戶持續申辦無線網路方案，家用無線基地台應有上百萬，可望分五年逐年汰換，未來採購除持續推動10G PON、WiFi 6甚至WiFi 7等技術升級，要符合遠端管理的TR069應用層協定，也將成為採購的「標配」。